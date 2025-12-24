PASAPORT ÜCRETLERİ 2026: Pasaport ücretleri ne kadar oldu, ne zaman yürürlüğe girecek? 1, 3, 5 ve 10 yıllık pasaport harç bedelleri ne kadar?

2026 yılında Türkiye'de pasaport harç ve defter bedelleri Resmî Gazete'de yayımlandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları dikkate alınarak belirlenen yeniden değerleme oranı, vatandaşların pasaport alım süreçlerinde en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Pasaport ücretleri ne kadar oldu, ne zaman yürürlüğe girecek? 1, 3, 5 ve 10 yıllık pasaport harç bedelleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

PASAPORT ÜCRETLERİ 2026

Yurtdışı seyahatler için zorunlu olan pasaportlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. 2026 yılı pasaport ücretleri, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak ve tüm başvurularda uygulanacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre bazı önemli ücretler ise şöyle belirlendi: Noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 TL, protesto, vekaletname ve resen senet bedeli 298 TL, pasaport bedeli 1351 TL, ikamet izni bedeli 964 TL oldu.

Bunların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, aile cüzdanı, sürücü belgeleri ve motorlu araç tescil belgeleri gibi diğer devlet belgelerinin ücretleri de güncellenmiş durumda.

2026 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, NE KADAR GEÇERLİ OLACAK?

2026 yılı zamlı pasaport ücretleri, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni fiyatlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

6 aylık pasaport harcı 2025 yılında 2.359,4 TL iken, 2026'da 2.960 TL olarak belirlendi. 1 yıllık pasaport harcı ise 3.449,4 TL'den 4.328 TL'ye yükseldi. 2 yıllık pasaport harcı 5.631,4 TL'den 7.066 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı 8.000 TL'den 10.039 TL'ye ve 3+ yıllık pasaport harcı 11.274 TL'den 14.147 TL'ye çıktı.

Bu artışlar, pasaport alacak vatandaşların bütçelerini planlamasında önemli bir rol oynuyor. Fiyatlar hem kısa süreli hem de uzun süreli pasaportlar için farklılık gösteriyor ve 2025 yılı ile kıyaslandığında ciddi bir artış söz konusu.

1, 3, 5 VE 10 YILLIK PASAPORT HARÇ BEDELLERİ NE KADAR?

Pasaport süresinin uzunluğu, ödenecek harç bedelini doğrudan etkiliyor. 6 aylık pasaportlar 2.960 TL, 1 yıllık pasaportlar 4.328 TL, 2 yıllık pasaportlar 7.066 TL, 3 yıllık pasaportlar 10.039 TL ve 3+ yıllık pasaportlar 14.147 TL olarak uygulanacak.

Uzun süreli pasaportlar, sık seyahat eden kişiler için toplam maliyeti optimize edebilir. 2026 yılında uygulanan bu zamlı fiyatlar, özellikle 3 yıldan uzun süreli pasaportlarda dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor.

PASAPORT HARCI NASIL ÖDENİR?

Pasaport defter ve harç bedelleri, çeşitli kanallar aracılığıyla kolayca ödenebiliyor. Bu kanallar arasında vergi dairesi müdürlükleri, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi bulunuyor.

Ödeme işlemleri sistem üzerinden görüntülendiği için başvurularda ayrıca makbuz veya dekont sunulmasına gerek yok. Ödenmiş bedeller, başvuru yapılmadığı takdirde vergi dairesi müdürlüklerinden iade alınabiliyor.