Galatasaray, ara transfer döneminde orta sahasına güç katmak için iddialı bir hamle yapıyor. Son dönemde adı sıkça gündeme gelen Pape Gueye, sarı-kırmızılı yönetimin radarında ve transferde önemli bir aşama kaydedildi. Peki, Pape Gueye Galatasaray'a mı geliyor? Pape Gueye kimdir, hangi takımda, kaç yaşında, mevki ne? Detaylar haberimizde.

PAPE GUEYE GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Ara transfer döneminde hareketlenen Galatasaray, orta saha transferinde önemli bir adım atıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız ekibi Villarreal'de forma giyen Pape Gueye için ciddi mesafe kat etti. Galatasaray'ın, Senegalli oyuncuyla 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bu gelişme, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, transferin resmiyete dökülmesi için son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor.

PAPE GUEYE KİMDİR?

Pape Gueye, Senegal doğumlu 27 yaşındaki orta saha oyuncusu olarak tanınıyor. Fiziksel gücü, top kazanma becerisi ve oyun disipliniyle öne çıkan futbolcu, özellikle ön libero bölgesinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Kariyerinde istikrarlı ve etkili bir profil sergileyen Gueye, Galatasaray'ın orta sahadaki sertlik ve dinamizm ihtiyacına doğrudan karşılık veren bir isim olarak değerlendiriliyor.

PAPE GUEYE HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Gueye, bu sezon Villarreal formasıyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol kulübüyle yürüttüğü görüşmelerde önemli bir mesafe kaydetti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, taraflar transferin mali detayları üzerinde yoğunlaştı. Villarreal'in 40 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklarda 35 milyon Euro'nun altına inmemesi, görüşmelerin kritik noktalarından biri olarak öne çıktı.

PAPE GUEYE KAÇ YAŞINDA?

Pape Gueye, 27 yaşında. Orta saha oyuncusunun bu yaşı, kariyerinin en verimli dönemine denk geliyor.

PAPE GUEYE MEVKİ NE?

Pape Gueye, ön libero mevkisinde görev alıyor. Top kazanma yeteneği, oyun disiplini ve sahadaki fiziksel direnciyle tanınıyor. Bu özellikleri, Galatasaray'ın orta sahadaki sertlik ihtiyacını doğrudan karşılayan bir profil oluşturuyor.

GALATASARAY VE VILLARREAL ARASINDAKİ KRİTİK TEMASLAR

Galatasaray, Pape Gueye transferi için Villarreal ile temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde mali detaylar ön plana çıkarken, taraflar arasında anlaşmanın tamamlanması halinde Gueye'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bu durum, transferin resmiyete dökülmesi açısından son derece kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

PAPE GUEYE'NİN BU SEZON PERFORMANSI

Gueye, Villarreal formasıyla bu sezon 22 resmi maçta görev aldı. Toplam 1552 dakika sahada kalan deneyimli ön libero, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. İstikrarlı performansı, Galatasaray yönetiminin transferde ısrarcı olmasının en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.