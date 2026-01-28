Haberler

Pape Gueye Galatasaray'a mı geliyor? Pape Gueye kimdir, hangi takımda, kaç yaşında, mevki ne?

Pape Gueye Galatasaray'a mı geliyor? Pape Gueye kimdir, hangi takımda, kaç yaşında, mevki ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için vites yükseltti. Son dönemde adı sıkça gündeme gelen Pape Gueye, sarı-kırmızılı yönetimin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Peki, Pape Gueye Galatasaray'a mı geliyor? Pape Gueye kimdir, hangi takımda, kaç yaşında, mevki ne? Detaylar haberimizde.

Galatasaray, ara transfer döneminde orta sahasına güç katmak için iddialı bir hamle yapıyor. Son dönemde adı sıkça gündeme gelen Pape Gueye, sarı-kırmızılı yönetimin radarında ve transferde önemli bir aşama kaydedildi. Peki, Pape Gueye Galatasaray'a mı geliyor? Pape Gueye kimdir, hangi takımda, kaç yaşında, mevki ne? Detaylar haberimizde.

PAPE GUEYE GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Ara transfer döneminde hareketlenen Galatasaray, orta saha transferinde önemli bir adım atıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız ekibi Villarreal'de forma giyen Pape Gueye için ciddi mesafe kat etti. Galatasaray'ın, Senegalli oyuncuyla 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bu gelişme, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, transferin resmiyete dökülmesi için son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor.

PAPE GUEYE KİMDİR?

Pape Gueye, Senegal doğumlu 27 yaşındaki orta saha oyuncusu olarak tanınıyor. Fiziksel gücü, top kazanma becerisi ve oyun disipliniyle öne çıkan futbolcu, özellikle ön libero bölgesinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Kariyerinde istikrarlı ve etkili bir profil sergileyen Gueye, Galatasaray'ın orta sahadaki sertlik ve dinamizm ihtiyacına doğrudan karşılık veren bir isim olarak değerlendiriliyor.

PAPE GUEYE HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Gueye, bu sezon Villarreal formasıyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol kulübüyle yürüttüğü görüşmelerde önemli bir mesafe kaydetti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, taraflar transferin mali detayları üzerinde yoğunlaştı. Villarreal'in 40 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklarda 35 milyon Euro'nun altına inmemesi, görüşmelerin kritik noktalarından biri olarak öne çıktı.

Pape Gueye Galatasaray'a mı geliyor? Pape Gueye kimdir, hangi takımda, kaç yaşında, mevki ne?

PAPE GUEYE KAÇ YAŞINDA?

Pape Gueye, 27 yaşında. Orta saha oyuncusunun bu yaşı, kariyerinin en verimli dönemine denk geliyor.

PAPE GUEYE MEVKİ NE?

Pape Gueye, ön libero mevkisinde görev alıyor. Top kazanma yeteneği, oyun disiplini ve sahadaki fiziksel direnciyle tanınıyor. Bu özellikleri, Galatasaray'ın orta sahadaki sertlik ihtiyacını doğrudan karşılayan bir profil oluşturuyor.

GALATASARAY VE VILLARREAL ARASINDAKİ KRİTİK TEMASLAR

Galatasaray, Pape Gueye transferi için Villarreal ile temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde mali detaylar ön plana çıkarken, taraflar arasında anlaşmanın tamamlanması halinde Gueye'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bu durum, transferin resmiyete dökülmesi açısından son derece kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

PAPE GUEYE'NİN BU SEZON PERFORMANSI

Gueye, Villarreal formasıyla bu sezon 22 resmi maçta görev aldı. Toplam 1552 dakika sahada kalan deneyimli ön libero, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. İstikrarlı performansı, Galatasaray yönetiminin transferde ısrarcı olmasının en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı

Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var