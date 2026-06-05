Türk dizi sektöründe son dönemde dikkat çeken yapımlardan biri olan “ Palas Pandıras”, hem spor temalı anlatımı hem de gençlik dramasıyla öne çıkıyor. Yapım, eski bir basketbolcunun hayatındaki kırılma noktasını ve yeniden kurduğu bir takım üzerinden gelişen olayları merkeze alıyor. Peki, Palas Pandıras ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? Palas Pandıras'ın konusu ne? Detaylar haberimizde.

PALAS PANDIRAS NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sektör kaynaklarında yer alan bilgilere göre dizinin çekim süreci başlamış durumda ve prodüksiyon aşaması devam ediyor. Bu nedenle yayın tarihinin, post-prodüksiyon sürecinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

PALAS PANDIRAS HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Dizi, dijital yayın platformu Netflix için hazırlanan yerli içerikler arasında yer alıyor.

PALAS PANDIRAS'IN KONUSU NE?

“Palas Pandıras”, kariyeri beklenenden çok erken sona eren eski bir basketbolcunun hayatına odaklanıyor. Hayatında yeni bir yön arayan bu karakter, farklı kişisel sorunlarla mücadele eden beş lise öğrencisini bir araya getirerek bir basketbol takımı kuruyor.

Bu süreçte kurulan takım yalnızca sportif bir hedefe yönelmiyor; aynı zamanda karakterlerin iç dünyalarındaki çatışmalar da hikâyenin temelini oluşturuyor. Takımın ana hedefi İstanbul şampiyonluğu olurken, her bir karakterin geçmişiyle yüzleşmesi ve kişisel gelişimi de hikâyenin önemli bir parçası haline geliyor.

Dizi, sporun rekabetçi atmosferini gençlik dramasıyla birleştirerek hem saha içi mücadeleyi hem de karakterlerin dönüşümünü aynı anda işlemeyi amaçlıyor.

PALAS PANDIRAS OYUNCU KADROSU

“Palas Pandıras oyuncu kadrosu” güçlü isimlerden oluşan yapısıyla dikkat çekiyor.

Dizinin başrollerinde Birkan Sokullu ve Kaan Mirac Sezen yer alıyor. Bu iki isme ek olarak kadroda televizyon ve sinema dünyasında tanınan birçok başarılı oyuncu bulunuyor.

Kadrodaki diğer isimler şu şekilde sıralanıyor:

Yasemin Kay Allen

Gökçe Güneş Doğrusöz

Durukan Çelikkaya

Şerif Erol

Ayrıca Manifest Lidya da projede rol alan isimler arasında yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu, dizinin dramatik yapısını destekleyen en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor. Özellikle farklı kuşaklardan oyuncuların bir araya gelmesi, hikâyenin hem gençlik hem de yetişkin perspektifini aynı anda yansıtmasına olanak tanıyor.