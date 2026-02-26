Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa arenasındaki en etkili silahı haline gelen Osimhen, hem gol hem de asist katkısıyla takımının başarısında kritik rol oynuyor. Peki, Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde kaç gol attı ve hangi maçlarda öne çıktı? İşte detaylı analizimiz.

OSIMHEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ GOL ATTI?

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Uefa Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 7 gol kaydetti. Ayrıca 3 asistle takım arkadaşlarını da gol pozisyonlarına sokarak, Galatasaray'ın Avrupa'daki hücum gücünü zirveye taşıdı. Özellikle son 16 turunda Juventus'a karşı oynanan rövanş maçında attığı gol, onun turnuvadaki değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

OSIMHEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN OYUNCUSU ADAYI

Galatasaray'ın Juventus ile oynadığı son 16 turu rövanşında attığı golle öne çıkan Osimhen, UEFA'nın haftanın oyuncusu adayları listesine girmeyi başardı. Bu listeye girmesi, onun yalnızca golcü kimliğiyle değil, genel oyun performansıyla da dikkat çektiğini gösteriyor.

Osimhen'in yanı sıra adaylar arasında şu isimler yer aldı:

Real Madrid'den Aurelien Tchouameni

Bodo/Glimt'ten Jens Petter Hauge

Atletico Madrid'den Alexander Sörloth

Bu adaylık, Osimhen'in sadece Galatasaray'ın değil, Avrupa futbolunun da en değerli genç golcülerinden biri olduğunu kanıtlıyor.

OSIMHEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOLLERİNİN ÖNEMİ

İlk maçı evinde 5-2 kazanan Galatasaray, İtalya'da oynanan rövanşta 3-2 mağlup olmasına rağmen tur atlamayı başardı. Bu kritik rövanş maçında Osimhen'in attığı gol, takımının son 16 turuna yükselmesinde belirleyici rol oynadı.

Osimhen'in golleri sadece skor anlamında değil, takımın motivasyonu ve Avrupa'daki prestiji açısından da büyük önem taşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi gibi yüksek rekabetin olduğu bir turnuvada, bu performans Galatasaray'ı turnuvada güçlü bir şekilde temsil ediyor.