Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bir süredir sarı-kırmızılı formadan uzak kalıyordu. Nijerya milli takımı ile üçüncülük mücadelesinde yer almak isteyen Osimhen, Galatasaray taraftarlarını ve teknik ekibi merakta bırakmıştı. Peki, Osimhen ne zaman dönüyor? Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Detaylar...

OSIMHEN NE ZAMAN DÖNÜYOR?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 17 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Osimhen'in durumuna değindi. Buruk, "Bugün (17 Ocak) Osimhen ile konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Üçüncülük maçında oynamayacağını, çok ihtiyaç olduğunda kullanabileceğini söylemişti. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Galatasaray camiasına büyük bir rahatlama getirdi. Osimhen'in takım antrenmanlarına katılacağı tarih netleşmiş oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalarda forma giymesi için hazırlık süreci başlıyor.

OSIMHEN ATLETICO MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği bir diğer konu, Osimhen'in 21 Ocak Çarşamba akşamı Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında sahada olup olmayacağı. Yapılan açıklamalara göre, Nijeryalı golcünün bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.