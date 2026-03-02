Haberler

Osimhen, Ndidi İran'a gidecek mi? Victor Osimhen, Wilfred Ndidi Nijerya-İran hazırlık maçı için İran'a ne zaman gidecek?

Güncelleme:
Nijerya Milli Takımı'nın yıldızları Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi, ay sonunda İran'da oynanacak hazırlık maçı için kadroya çağrıldı. Ancak maçın İran'da oynanacak olması, devam eden çatışmalar nedeniyle taraftarlar arasında endişe yarattı. Peki, Osimhen, Ndidi İran'a gidecek mi? Victor Osimhen, Wilfred Ndidi Nijerya-İran hazırlık maçı için İran'a ne zaman gidecek?

Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nın İran ile oynayacağı hazırlık maçı için kadroya çağrıldı. Maçın İran'da yapılacak olması taraftarların kafasında soru işaretleri oluşturdu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OSİMHEN NİJERYA-İRAN HAZIRLIK MAÇI İÇİN İRAN'A GİDECEK Mİ?

Evet, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, ay sonunda oynanacak Nijerya-İran hazırlık maçı için İran'a gidecek ve milli takım kadrosunda yer alacak.

NDİDİ NİJERYA-İRAN HAZIRLIK MAÇI İÇİN İRAN'A GİDECEK Mİ?

Evet, Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi de Nijerya Milli Takımı kadrosunda yer alıyor ve ay sonunda İran'da oynanacak hazırlık maçı için İran'a gidecek.

NİJERYA, İRAN İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞACAK

Nijerya Milli Takımı, bu ayın sonunda deplasmanda İran ile hazırlık maçına çıkacak. Teknik heyet, kadroya Avrupa'da forma giyen önemli isimleri dahil ederken Osimhen ve Ndidi de listede yer aldı.

SAVAŞ GÜNDEMİ TARAFTARLARI ENDİŞELENDİRDİ

ABD destekli İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, karşılaşmanın İran'da oynanacak olması bazı taraftarlar arasında endişe yarattı. Sosyal medyada güvenlik konusuna ilişkin çok sayıda yorum paylaşıldı.

SÜPER LİG'DEN MİLLİ GÖREV

Galatasaray forması giyen Osimhen ile Beşiktaş'ta oynayan Ndidi, lig performanslarının ardından milli davet aldı. İki yıldız, ay sonunda milli forma için sahaya çıkacak.

Sahra Arslan
