Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Victor Osimhen, Liverpool karşısında yaşadığı talihsiz sakatlıkla futbol gündeminin merkezine oturdu. 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından yıldız golcünün kolunda parçalı kırık tespit edilmesi, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında, kırığın ciddi boyutta olduğu ve cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olduğu açıklandı. Peki, Osimhen kaç hafta yok, ne zaman dönecek? Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde.

OSIMHEN KAÇ HAFTA YOK NE ZAMAN DÖNECEK?

Osimhen'in ameliyatının İstanbul'da 48 saat içerisinde gerçekleşmesi planlanıyor. Yıldız futbolcu kısa açıklamasında, "En fazla 5-6 hafta içinde dönerim" ifadelerini kullandı. Bu süre, sakatlığın boyutu göz önüne alındığında görece kısa bir iyileşme süreci olarak yorumlanıyor. Galatasaray sağlık heyeti, Osimhen'in sağ ön kolundaki kırık nedeniyle tedavisinin 21 Mart 2026 itibarıyla başladığını ve ödemin dağılması için dinlendirildiğini açıkladı.

OSIMHEN TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Trabzonspor derbisi, Galatasaray taraftarları için hem kritik hem de heyecan verici bir karşılaşma olacak. Ancak Osimhen'in sağlık durumuna dair yapılan açıklamalar, yıldız futbolcunun bu maçta forma giymeyeceğini net şekilde ortaya koyuyor.

Galatasaray sağlık heyeti tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Osimhen'in sahaya dönmesi için gereken iyileşme süresi göz önünde bulundurulduğunda, Trabzonspor karşılaşmasında yer alması beklenmiyor. Bu durum, takımın hücum hattında planlamaların yeniden yapılmasını gerektiriyor. Osimhen'in yokluğu, teknik ekibin alternatif golcülerle strateji geliştirmesine neden olurken, taraftarlar da yıldız oyuncunun sahalara dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.

OSIMHEN NE ZAMAN AMELİYAT OLACAK?

Osimhen'in kolunda oluşan parçalı kırık, cerrahi müdahale gerektiren bir sakatlık türü olarak sınıflandırıldı. Sağlık ekipleri, yıldız futbolcunun İstanbul'da ameliyata alınacağını ve ardından yoğun bir rehabilitasyon programına başlayacağını açıkladı. Bu süreçte hem kas hem de eklem sağlığına özel önem verilecek.