Okan Buruk kimdir? Okan Buruk kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Okan Buruk… Futbol sahalarında sergilediği performansla adından söz ettiren ve teknik direktörlük koltuğuna oturduğu takımlarla rekorlara imza atan bir isim. Peki, Okan Buruk kimdir? Okan Buruk kaç yaşında, nereli?

Futbol dünyasında hem oyunculuğu hem de teknik direktörlüğüyle iz bırakan Okan Buruk, kariyerindeki başarılarla adını tarihe yazdırdı. Sahadaki mücadele ve rekorların arkasındaki Buruk kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Merak uyandıran hayat hikayesi, onu daha yakından tanımak isteyenler için kapı aralıyor. Okan Buruk ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKAN BURUK KİMDİR?

Okan Buruk, 19 Ekim 1973 doğumlu, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş ve İstanbul BB gibi takımlarda forma giymiş; UEFA Kupası, UEFA Süper Kupa ve Türkiye Süper Lig şampiyonlukları kazanmıştır. Millî takımda Türkiye'yi temsil etmiş ve 2002 FIFA Dünya Kupası bronz madalyası kazanmıştır.

Futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Buruk, Akhisar Belediyespor, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray gibi takımlarda görev almış; Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etmiştir.

OKAN BURUK KAÇ YAŞINDA?

Okan Buruk, 19 Ekim 1973 doğumlu olduğu için 52 yaşındadır.

OKAN BURUK NERELİ?

Okan Buruk, İstanbul doğumludur. Ailesi aslen Trabzonludur ve Büyükçekmece ilçesinde büyümüştür.

OKAN BURUK'UN KARİYERİ

Futbolculuk Kariyeri:

  • Altyapı: Galatasaray (1983–1991)
  • Profesyonel: Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray (2. dönem), İstanbul BB
  • Başarılar: 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları
  • Millî takım: Türkiye U-16, U-18, U-21 ve A millî takımında toplam 56 maç, 8 gol

Teknik Direktörlük Kariyeri:

  • Türkiye millî takımında yardımcı antrenörlük
  • Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir, Galatasaray
  • Öne çıkan başarılar:
  • Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası
  • İstanbul Başakşehir ile kulüp tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğu
  • Galatasaray ile Süper Lig'de rekorlar kırarak üst üste şampiyonluklar ve 2024 Süper Kupa zaferi

Okan Buruk, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde Türk futbolunun en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

