Oğuzhan Çakır Beşiktaş karnesi! Oğuzhan Çakır'ın yönettiği Beşiktaş maçları nasıl sonuçlandı?

Beşiktaş taraftarları için hakemlerin performansı her zaman merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle önemli maçlarda düdük çalan isimler, siyah-beyazlıların karnesini doğrudan etkileyebiliyor. Bu bağlamda, son dönemde Beşiktaş maçlarında görev alan hakemlerden biri olan Oğuzhan Çakır, dikkat çeken bir performans grafiği ortaya koydu. Peki, Oğuzhan Çakır'ın yönettiği Beşiktaş maçları nasıl sonuçlandı? Oğuzhan Çakır Beşiktaş karnesinin detayları haberimizde...

OĞUZHAN ÇAKIR BEŞİKTAŞ KARNESİ

Oğuzhan Çakır, Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonunda oynadığı 3 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip galibiyet elde edemedi. Toplamda 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, sahada bazı kritik kartlarla da karşı karşıya kaldı. Bu üç maçta siyah-beyazlılar 5 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

Bu durum, Oğuzhan Çakır yönetimindeki Beşiktaş maçlarında disiplinin ve maçın gidişatının nasıl şekillendiğine dair ilginç bir tablo ortaya koyuyor.

OĞUZHAN ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI NASIL SONUÇLANDI?

Oğuzhan Çakır'ın yönettiği Beşiktaş maçlarının sonuçları, özellikle taraftarlar ve spor analistleri tarafından merak ediliyordu. 3 maçın detayları şöyle:

16.12.2024 | Adana Demirspor 2:1 Beşiktaş: Siyah-beyazlılar deplasmanda Adana Demirspor karşısında mağlubiyet yaşadı. Maç boyunca disiplin açısından kritik anlar yaşandı ve Oğuzhan Çakır'ın verdiği kararlar tartışma yarattı.

26.01.2025 | Antalyaspor 1:1 Beşiktaş: Bu maç Beşiktaş için tek beraberlik olarak kayıtlara geçti. Siyah-beyazlılar gol bulmakta zorlanırken, Oğuzhan Çakır yönetiminde maç genel olarak kontrollü geçti.

18.10.2025 | Beşiktaş 1:2 Gençlerbirliği: Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği karşısında yenildi. Maçta disiplin kartları dikkat çekti ve takımın sahadaki üstünlüğü yeterince skorla desteklenemedi.

Bu sonuçlar, Oğuzhan Çakır yönetimindeki maçlarda Beşiktaş'ın galibiyet elde edemediğini gösteriyor.