Ocak ayı memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2026'da hangi memur ne kadar maaş alacak? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Açıklanan bu veriler, milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 2026 maaş zammını doğrudan etkiledi. Peki, Ocak ayı memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2026'da hangi memur ne kadar maaş alacak? Detaylar...

2026 OCAK AYI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI

2026 yılı Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verilerine göre, aylık enflasyon %0,89, yıllık enflasyon ise %30,89 olarak gerçekleşti. Bu veriler, milyonlarca memur ve emeklinin maaş artış oranlarını doğrudan etkiledi. Ocak ayında uygulanacak maaş artışları, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerini hem de memur ve memur emeklilerini kapsıyor. İşte detaylar:

OCAK AYI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 12,19 ZAM

2026 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, son 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlendi.

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Aralık: %0,89

Bu artışların toplamı yüzde 12,19 oranında zam olarak emeklilerin maaşına yansıyacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18,60 ZAM

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte hesaplandı.

2025 Aralık enflasyon verileri ile oluşan enflasyon farkı: %6,85

2026 yılı ilk 6 ayı için öngörülen toplu sözleşme zammı: %11

Buna göre, memur ve memur emeklilerinin toplam maaş artışı %18,60 oldu.

2026'DA HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Ocak 2026 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları, zam sonrası şu şekilde belirlendi:

ŞUBE MÜDÜRÜ ZAMLI MAAŞ 2026

Derece: 1/4

Net görev aylığı: 94.384 TL

MEMUR ZAMLI MAAŞ 2026

Derece: 9/1

Net görev aylığı: 64.397 TL

UZMAN ÖĞRETMEN ZAMLI MAAŞ 2026

Derece: 1/4

Net görev aylığı: 81.219 TL

ÖĞRETMEN ZAMLI MAAŞ 2026

Derece: 1/4

Net görev aylığı: 73.368 TL

BAŞKOMİSER ZAMLI MAAŞ 2026

Derece: 3/1

Net görev aylığı: 89.214 TL

POLİS MEMURU ZAMLI MAAŞ 2026

Derece: 8/1

Net görev aylığı: 81.617 TL

UZMAN DOKTOR ZAMLI MAAŞ 2026

Derece: 1/4

Net görev aylığı: 150.426 TL

HEMŞİRE ZAMLI MAAŞ 2026

Derece: 5/1

Net görev aylığı: 74.770 TL

MÜHENDİS ZAMLI MAAŞ 2026

Derece: 1/4

Net görev aylığı: 96.211 TL

TEKNİSYEN ZAMLI MAAŞ 2026

Derece: 11/1

Net görev aylığı: 66.870 TL

PROFESÖR ZAMLI MAAŞ 2026

Derece: 1/4

Net görev aylığı: 135.089 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ZAMLI MAAŞ 2026

Derece: 7/1

Net görev aylığı: 90.568 TL

VAİZ ZAMLI MAAŞ 2026

Derece: 1/4

Net görev aylığı: 76.653 TL

AVUKAT ZAMLI MAAŞ 2026

Derece: 1/4

Net görev aylığı: 90.000 TL