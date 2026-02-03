OCAK AYI ENFLASYON ORANLARI: Ocak ayı enflasyonu açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı enflasyon oranları ne olur?

Türkiye ekonomisinin ana gündem maddelerinden biri olan enflasyon rakamları, özellikle memur ve emekli maaşları ile kira artış oranlarını doğrudan etkilediği için yakından takip ediliyor. 2026 yılı Ocak ayı enflasyonu, ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklardan biri oldu. Peki, Ocak ayı enflasyonu açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı enflasyon oranları ne olur? Detaylar...

OCAK AYI ENFLASYON ORANLARI

Ekonomistlerin tahminleri, Ocak ayı için aylık enflasyonun yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 arasında olacağı yönünde. Ortalama beklenti ise yüzde 4,21 olarak öne çıkıyor. Bu tahmin, yıllık enflasyonun Aralık ayında yüzde 29,86'ya düşeceği öngörüsünü beraberinde getiriyor.

OCAK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Bu doğrultuda, 2026 Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

Enflasyon verileri, yalnızca fiyat artışını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda memur ve emekli maaş zamları, kira artışları ve Merkez Bankası politika kararları için de önemli bir referans oluşturuyor. Dolayısıyla yatırımcılar, iş dünyası ve hane halkı Ocak ayı enflasyon oranlarını dikkatle bekliyor.

OCAK AYI ENFLASYON ORANLARI NE OLUR?

Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, ekonomist ve finans sektörü temsilcilerinin tahminlerini ortaya koyuyor. Buna göre:

Geçen ay yüzde 3,44 olan Ocak ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 3,76 olarak güncellendi.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,23 seviyesine geriledi.

12 ay sonrası TÜFE artış beklentisi yüzde 22,20, 24 ay sonrası için ise yüzde 16,94 oldu.

Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentileri ise yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 arasında yer alıyor ve ortalama yüzde 4,21 olarak hesaplanıyor. Bu durum, bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun Aralık ayında yüzde 29,86'ya gerileyebileceği öngörüsünü destekliyor.

Ayrıca döviz ve cari açık beklentileri de anket sonuçlarıyla şekilleniyor:

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693

12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 51,8879

Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 25,6 milyar dolar, gelecek yıl için ise 29,5 milyar dolar

Bu veriler, Ocak ayı enflasyon oranlarının ekonomi üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini ortaya koyuyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre:

Geçen ay yüzde 3,44 olan Ocak ayı TÜFE artış beklentisi yüzde 3,76 oldu.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.

12 ve 24 ay sonrası TÜFE artış beklentileri sırasıyla yüzde 22,20 ve yüzde 16,94 olarak açıklandı.

TCMB anketi, piyasa ve yatırım kararlarını yönlendiren kritik bir gösterge olarak öne çıkıyor.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Ocak ayı için yaptığı TÜİK enflasyon beklenti anketi, 35 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre:

Ekonomistlerin Ocak ayı için aylık enflasyon beklentileri yüzde 3,60 – yüzde 4,96 aralığında.

Beklenti ortalaması yüzde 4,21

2026 yılı sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 23,73

Aralık ayında TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış göstermişti. Bu rakam, Ocak ayı tahminlerinin ve yıl sonu öngörülerinin temelini oluşturuyor.