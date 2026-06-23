Norveç Senegal hangi kanalda? Norveç Senegal maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Norveç Senegal Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Norveç Senegal maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Norveç Senegal maçını hangi kanal veriyor? İşte Norveç Senegal maçı yayın bilgisi haberimizde...

NORVEÇ SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç Senegal maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Norveç Senegal maçını güncel frekans bilgileri ile TRT Spor'dan canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

NORVEÇ SENEGAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Norveç Senegal maçı, East Rutherford'da, MetLife Stadyumu'nda oynanacak.