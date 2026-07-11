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Norveç İngiltere hangi kanalda? Norveç İngiltere maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Norveç İngiltere hangi kanalda? Norveç İngiltere maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Norveç İngiltere maçı hangi kanalda belli oldu. Norveç İngiltere Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Norveç İngiltere maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Norveç İngiltere maçını hangi kanal veriyor? İşte Norveç İngiltere maçı yayın bilgisi!

Norveç İngiltere Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Norveç İngiltere maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Norveç İngiltere maçını hangi kanal veriyor? İşte Norveç İngiltere maçı yayın bilgisi haberimizde...

NORVEÇ İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç İngiltere maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Norveç İngiltere maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

NORVEÇ İNGİLTERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Norveç İngiltere maçı, Foxborough'da, Gillette Stadyumu'nda oynanacak.

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