Norveç Fransa maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Norveç Fransa golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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NORVEÇ FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ?

Norveç Fransa maçı 1-0'lık Fransa üstünlüğüyle devam ediyor.

NORVEÇ FRANSA MAÇI CANLI İZLE

Norveç Fransa maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

NORVEÇ FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Norveç Fransa maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

NORVEÇ FRANSA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Norveç Fransa maçı Foxborough'da, Gillette Stadyumu'nda oynanacak.