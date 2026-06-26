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Norveç Fransa maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Norveç Fransa golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Norveç Fransa maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Norveç Fransa golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Norveç Fransa Dünya Kupası maçı kaç kaç? Norveç Fransa kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Norveç Fransa canlı maç anlatımı ve Norveç Fransa kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Norveç Fransa kaç kaç? Norveç Fransa canlı maç anlatımı ve Norveç Fransa kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

NORVEÇ FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ?

Norveç Fransa maçı 1-0'lık Fransa üstünlüğüyle devam ediyor.

NORVEÇ FRANSA MAÇI CANLI İZLE

Norveç Fransa maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

NORVEÇ FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Norveç Fransa maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

NORVEÇ FRANSA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Norveç Fransa maçı Foxborough'da, Gillette Stadyumu'nda oynanacak.

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