Norveç Fransa maç özeti ve golleri! (ÖZET) Norveç Fransa kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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NORVEÇ FRANSA MAÇ ÖZETİ

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NORVEÇ FRANSA ÖZET

Norveç Fransa maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

NORVEÇ FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Norveç Fransa maçı 3-1'lik Fransa üstünlüğüyle devam ediyor.

NORVEÇ FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Norveç Fransa maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.