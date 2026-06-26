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Norveç Fransa maç özeti ve golleri! (ÖZET) Norveç Fransa kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Norveç Fransa maç özeti ve golleri! (ÖZET) Norveç Fransa kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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Norveç Fransa özet izle! Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Norveç Fransa maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Norveç Fransa maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Norveç Fransa maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Norveç Fransa Dünya Kupası maç özeti! İşte, Norveç Fransa özet videosu!

Norveç Fransa maç özeti izle! Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Norveç Fransa maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Norveç Fransa maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

NORVEÇ FRANSA MAÇ ÖZETİ

Norveç Fransa maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Norveç Fransa özet bölümünde yer alan bilgilerden Norveç Fransa geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

NORVEÇ FRANSA ÖZET

Norveç Fransa maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

NORVEÇ FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Norveç Fransa maçı 3-1'lik Fransa üstünlüğüyle devam ediyor.

NORVEÇ FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Norveç Fransa maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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