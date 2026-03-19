UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan talihsiz bir sakatlık, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Galatasaray forması giyen Noa Lang, deplasmanda Liverpool ile oynanan son 16 turu rövanş mücadelesinde ciddi bir kaza geçirerek oyuna devam edemedi. Yaşanan olay sonrası hem sahadaki atmosfer hem de tribünlerin tepkisi dikkat çekti. Peki, Noa Lang'a ne oldu? Noa Lang parmağı mı koptu? Detaylar...

NOA LANG'A NE OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan kritik karşılaşmada Galatasaray, Liverpool deplasmanına konuk oldu. Mücadele sırasında sarı-kırmızılı ekipte yaşanan sakatlıklar zincirine bir yenisi daha eklendi.

İlk olarak Victor Osimhen'in sakatlanmasıyla sarsılan Galatasaray'da, ikinci yarının başında oyuna dahil edilen Noa Lang da talihsiz bir olay yaşadı. Mücadelenin 77. dakikasında yaşanan pozisyonda Hollandalı futbolcu, saha kenarındaki reklam panosuna çarparak elini panonun arasına sıkıştırdı.

Yaşadığı acı nedeniyle yerde kalan Lang için sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yaklaşık 6 dakika süren tedavi sürecinin ardından oyuncunun maça devam edemeyeceği anlaşıldı. Sedye ile saha kenarına alınan yıldız futbolcu, yerini 80. dakikada Mauro Icardi'ye bıraktı.

NOA LANG PARMAĞI MI KOPTU?

Maç sonrası en çok konuşulan konu ise Noa Lang'ın sakatlığının ciddiyeti oldu. TRT Spor'da yer alan bilgilere göre, Galatasaray sağlık heyeti tarafından yapılan ilk açıklamada oyuncunun parmağının reklam panosuna sıkışması sonucu koptuğu ifade edildi.

Bu açıklama, yaşanan olayın sıradan bir sakatlıktan çok daha ciddi olduğunu ortaya koydu. Futbol sahalarında nadir görülen bu tür kazalar, oyuncu sağlığı ve saha güvenliği konularını yeniden gündeme taşıdı.

Olayın ardından kulüp cephesinden yapılacak detaylı sağlık raporu ve oyuncunun tedavi sürecine ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor. Noa Lang'ın yaşadığı bu talihsiz sakatlık, hem Galatasaray'ın maç planlarını hem de oyuncunun kariyer sürecini doğrudan etkileyebilecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.