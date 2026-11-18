Türk spor tarihinin unutulmaz isimlerinden, “Cep Herkülü” lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatı ve başarıları yeniden merak konusu oldu. Üç olimpiyat şampiyonluğu ve 46 dünya rekoruyla hafızalara kazınan milli haltercinin ölüm nedeni, mücadele ettiği hastalık ve kaldırdığı en yüksek ağırlık araştırılıyor. Peki, Naim Süleymanoğlu neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşında hayatını kaybetti? Naim Süleymanoğlu en fazla kaç kilo kaldırdı? Detaylar...

NAİM SÜLEYMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Milli halterci Naim Süleymanoğlu, siroza bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 18 Kasım 2017'de hayatını kaybetti. Uzun süredir kronik karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Süleymanoğlu, 28 Eylül 2017'de yoğun bakımda tedavi altına alındı.

6 Ekim 2017'de karaciğer nakli ameliyatı geçiren sporcu, 11 Kasım'da beyindeki kanama odakları nedeniyle yeniden ameliyata alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, Süleymanoğlu'nun çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN HASTALIĞI NEYDİ?

Naim Süleymanoğlu'nun ölümüne giden süreçteki temel sağlık sorunu siroza bağlı kronik karaciğer yetmezliğiydi. Hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Süleymanoğlu'na 6 Ekim 2017'de karaciğer nakli yapıldı. Ancak tedavisi devam ederken beyinde kanama ve buna bağlı ödem gelişti. Geçirdiği ameliyatlara ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Mestanlı kentinde dünyaya geldi. 18 Kasım 2017'de İstanbul'da hayatını kaybeden milli sporcu, vefat ettiğinde 50 yaşındaydı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU EN FAZLA KAÇ KİLO KALDIRDI?

Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kilo kategorisinde koparmada 152,5 kilo, silkmede 190 kilo kaldırdı. İki kategorideki kaldırışlarının toplamında 342,5 kiloya ulaşarak dünya rekoru kırdı ve olimpiyat şampiyonu oldu.

Bu sonuçlara göre Süleymanoğlu'nun tek bir kaldırışta ulaştığı en yüksek ağırlık 190 kilogram, koparma ve silkme toplamındaki en yüksek derecesi ise 342,5 kilogramdı. Türkiye Halter Federasyonu da Seul'deki bu performansını resmi sporcu profilinde doğruluyor.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN BAŞARILARI

Halter sporuna henüz 9 yaşındayken başlayan Naim Süleymanoğlu, genç yaşta elde ettiği derecelerle uluslararası alanda tanındı. Kariyeri boyunca üç kez olimpiyat şampiyonluğu kazanan milli sporcu, yedi dünya şampiyonluğu elde etti ve 46 dünya rekoruna imza attı.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Süleymanoğlu, Türk halterinin uluslararası alandaki en önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçti. “Cep Herkülü” lakabıyla tanınan sporcu, 2017 yılında 50 yaşında hayatını kaybetti.