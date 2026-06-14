Mustafa Eskihellaç kimdir, Mustafa Eskihellaç kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Mustafa hangi hangi takımda oynuyor?

Saha içindeki yeteneklerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Mustafa Eskihellaç, magazin ve spor basınının radarında yer alıyor. Genç oyuncunun hayranları internet üzerinde "Mustafa Eskihellaç evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?" sorgularını gerçekleştirerek başarılı sporcunun saha dışındaki yaşamına dair detayları öğrenmek istiyor. Altyapısından yetiştiği kulüplerden modern futbolun zirvesine uzanan yolculuğuyla genç sporculara örnek olan Mustafa Eskihellaç'ın biyografisini, aile hayatını ve kariyerindeki tüm dönüm noktalarını haberimizde bir araya getirdik.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Mustafa Eskihellaç, 5 Mayıs 1997 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 28 yaşında olan başarılı futbolcu, 1,75 metrelik boyu ve hem sağ kanat hem de bek pozisyonlarında görev yapabilen joker özelliğiyle tanınmaktadır. Futbol kariyerine Trabzon’un amatör ekiplerinden Çağlayanspor’da başlayan Mustafa, azmi ve profesyonelliğiyle alt liglerden Süper Lig’in zirvesine kadar tırmanmayı başarmıştır.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ ASLEN NERELİDİR?

Mustafa Eskihellaç, aslen Trabzonludur. Doğup büyüdüğü şehrin futbol kültüründe yetişen oyuncu, Karadeniz insanının hırslı ve mücadeleci yapısını sahaya yansıtmasıyla bilinir. Kariyerinin büyük bir bölümünü farklı şehirlerde geçirse de, 2025 yılında yeniden memleketine dönerek bordo-mavili formayı giymeye başlamıştır.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyeri boyunca birçok farklı kulüpte deneyim kazanan Mustafa Eskihellaç, her gittiği takımda istikrarıyla ön plana çıkmıştır. İşte Mustafa’nın profesyonel kariyerindeki durakları:

Düzyurtspor (1461 Trabzon FK): Profesyonelliğe adım attığı ve alt liglerde parladığı kulüp.

Yeni Malatyaspor: Süper Lig sahnesine çıktığı ve geniş kitlelerce tanındığı dönem.

Elazığspor ve Boluspor: Kiralık olarak forma giyip tecrübe kazandığı ekipler.

Gaziantep FK: Kariyerinin en istikrarlı dönemlerinden birini geçirdiği kulüp.

Kasımpaşa: Kısa süreli kiralık bir dönem geçirdiği İstanbul ekibi.

Trabzonspor (2025 - ): 7 Şubat 2025 tarihinde çocukluk hayali olan bordo-mavili kulübe transfer olmuş ve 2026 yılı itibarıyla burada kariyerine devam etmektedir.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ EVLİ Mİ, BEKAR MI, ÇOCUĞU VAR MI?

Özel hayatını gözlerden uzak ve sade bir şekilde yaşamayı tercih eden Mustafa Eskihellaç, şu an için bekardır. Henüz bir evlilik gerçekleştirmeyen başarılı futbolcunun çocuğu da bulunmamaktadır. Sosyal medya hesaplarında genellikle antrenman ve maç görsellerini paylaşan oyuncu, tamamen futbol kariyerine odaklanmış bir profil çizmektedir.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Mustafa Eskihellaç, aslen Trabzonludur. Transferi sonrası Mustafa Eskihellaç:

"Bugün benim için tarifsiz bir gün. Çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum, uğruna tribünlerde sevindiğim kulübümün formasını giymek büyük bir gurur. Sahada her şeyimi vererek, bu büyük camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım"

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2025 yılının Haziran ayında ilk kez A Milli Takım formasını giyen Mustafa Eskihellaç, 2026 yılı itibarıyla ay-yıldızlı ekibin geniş kadrosunda yer almaya devam etmektedir. Trabzonspor'da 19 numaralı formayı giyen başarılı oyuncu, hızı ve oyun disipliniyle hem savunmada hem de hücumda takımının en önemli alternatiflerinden biri konumundadır.