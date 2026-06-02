Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gözler yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kadrosuna çevrilirken, açıklanan listeyle birlikte kamuoyunun en çok araştırdığı isimlerden biri de Müslim Sarı oldu. CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Sarı, hem siyasi geçmişi hem de ekonomi alanındaki uzmanlığıyla dikkat çekiyor. Peki, Müslim Sarı kimdir, ne iş yapıyor? Müslim Sarı kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Detaylar...

MÜSLİM SARI KİMDİR?

Türk siyasetinde ekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Müslim Sarı, ekonomist ve politikacı kimliğiyle ön plana çıkmaktadır. Uzun yıllar kamu kurumlarında görev yapan Sarı, daha sonra aktif siyasete katılarak Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Ekonomi politikaları üzerine uzmanlaşan Sarı, özellikle finansal sistemler, risk yönetimi ve uluslararası ekonomi politikaları alanlarındaki çalışmalarıyla bilinmektedir. CHP’nin ekonomi politikalarının şekillendirilmesinde görev alan isimlerden biri olarak öne çıkan Sarı, aynı zamanda 24. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmıştır.

CHP’nin yeni MYK yapılanmasında Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevlerine getirilmesiyle birlikte siyasi kariyerinde yeni bir döneme adım atmıştır.

MÜSLİM SARI KAÇ YAŞINDA?

Müslim Sarı, 24 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

MÜSLİM SARI NERELİ?

Müslim Sarı'nın doğum yeri İstanbul’dur. Ancak ailesinin kökeni Gümüşhane’ye dayanmaktadır.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’un Pendik ilçesinde tamamlayan Sarı, eğitim hayatını Kartal Ticaret Lisesi’nde sürdürmüştür. Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayarak akademik kariyerini başarıyla şekillendirmiştir.

İstanbul'da doğup büyümesine rağmen aslen Gümüşhaneli olan Müslim Sarı, eğitim ve meslek hayatının önemli bölümünü ekonomi ve kamu yönetimi alanlarında geçirmiştir.

MÜSLİM SARI EVLİ Mİ?

Müslim Sarı’nın özel yaşamı da kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir. Edinilen bilgilere göre Sarı, 1999 yılından bu yana Hatice Sarı ile evlidir.

MÜSLİM SARI NE İŞ YAPIYOR?

Müslim Sarı, ekonomist ve siyasetçi olarak görev yapmaktadır. Mesleki kariyerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda başlayan Sarı, 1999 yılında kurumda göreve başlamıştır. Akademik çalışmalarını da sürdüren Sarı, “Dış Borç Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlamasının ardından 2004 yılında Merkez Bankası Uzmanlığı görevine atanmıştır.

Finansal sistemler, risk yönetimi ve uluslararası ekonomi politikaları üzerine çalışmalar yürüten Sarı, ekonomi alanındaki uzmanlığıyla kamu yönetiminde önemli görevler üstlenmiştir.

Aktif siyasete Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında katılan Sarı, 2011 genel seçimlerinde 24. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. Milletvekilliği döneminde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görev alarak ekonomi alanındaki bilgi ve tecrübesini yasama çalışmalarına taşımıştır.

Bugün ise CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.