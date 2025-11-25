Haberler

Motorine (mazota) indirim geldi mi? Motorine ne kadar indirim geldi, benzine indirim var mı? 25 Kasım güncel akaryakıt fiyatları!

Güncelleme:
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir hareketlilik daha yaşanıyor. Sürücüler, gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak değişiklikleri yakından takip ederken gözler özellikle motorin ve benzin fiyatlarına çevrildi. Peki, Motorine (mazota) indirim geldi mi? Motorine ne kadar indirim geldi, benzine indirim var mı? 25 Kasım güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt piyasasında hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Gece yarısında geçerli olacak fiyat değişiklikleri gündeme otururken sürücüler motorin ve benzinle ilgili son dakika gelişmelerine kilitlendi. İndirimin gelip gelmediği ve yeni rakamların ne olacağı soruları art arda gelirken 25 Kasım'ın güncel akaryakıt tablosu da araştırılıyor. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

MAZOTA (MOTORİNE) İNDİRİM GELDİ Mİ?

Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre, 25 Kasım 2025 Salı gününün ilk saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 TL 44 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. Bu fiyat düşüşü, brent petrolün varil fiyatındaki gerileme ve uluslararası piyasalarda motorin ürün fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesiyle ilişkilendiriliyor.

Yapılan indirimin ardından motorin litre fiyatı, birçok şehirde uzun süredir görülmeyen bir seviyeye gerileyerek yeniden 60 TL'nin altını gördü. Bu gelişme özellikle ticari taşımacılık yapanlar ve günlük araç kullanımı yüksek olan sürücüler tarafından olumlu karşılandı.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Akaryakıt fiyatlarındaki son güncelleme yalnızca motorin grubunu etkiledi. Brent petrol ve uluslararası benzin fiyatlarında motorine kıyasla aynı oranda bir düşüş yaşanmaması nedeniyle benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Bu nedenle 25 Kasım 2025 itibarıyla benzin fiyatları mevcut seviyesini korumaya devam ediyor.

25 KASIM İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 55.00 TL
  • Motorin: 57.07 TL
  • LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 54.86 TL
  • Motorin: 56.93 TL
  • LPG: 27,08 TL

25 KASIM ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 55.87 TL
  • Motorin: 58.10 TL
  • LPG: 27.60 TL

25 KASIM İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 56.20 TL
  • Motorin: 58.43 TL
  • LPG: 27.53 TL
