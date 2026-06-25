Montella istifa etti mi, Montella istifa edecek mi?

“Montella istifa edecek mi?” ve “Montella görevden ayrıldı mı?” soruları son günlerde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. A Milli Takım’ın başındaki isim olan Vincenzo Montella’nın geleceğine dair iddialar gündemi meşgul ederken, konuyla ilgili resmi açıklamalar futbolseverler tarafından bekleniyor.

MONTELLA İSTİFA ETTİ Mİ? ABD MAÇI ÖNCESİ ÇARPICI AÇIKLAMA

Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda oynanacak ABD maçı öncesi yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından turnuvaya erken veda eden Türkiye millî futbol takımı’nda gözler teknik direktör Montella’nın istifa edip etmeyeceğine çevrilmişti. İtalyan teknik adam, hakkındaki iddialara net yanıt verdi.

MONTELLA’DAN İSTİFA SORUSUNA NET YANIT

Basın toplantısında yöneltilen “İstifa edecek misiniz?” sorusuna cevap veren Montella, görevine devam ettiğini açıkladı. Deneyimli teknik adam, “İstifa mı edeceğimi soruyorsanız cevabı hayır. Çünkü hala enerjim var, hala heyecanım var” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, istifa iddialarını kesin bir şekilde yalanladı.

“GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM” MESAJI

Montella, eleştiriler karşısında profesyonel bir yaklaşım sergilediğini belirterek, futbolcuların ve federasyonun desteğinin kendisi için önemli olduğunu söyledi. Teknik adam, “Sayın Hacıosmanoğlu’nun desteği var, bu benim için yeterli. Futbolcuların desteği de çok önemli” diyerek görevine devam edeceğini vurguladı.

“TÜRKİYE’Yİ İKİ TURNUVAYA SOKAN TEK TEKNİK ADAMIM”

İtalyan teknik direktör, kendisini eleştirenlere de göndermede bulunarak, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası süreçlerine dikkat çekti. Montella, Türkiye’yi iki büyük turnuvaya taşıyan tek teknik direktör olduğunu hatırlatarak eleştirilere yanıt verdi.

“DAHA DA GÜÇLÜYÜM” MESAJI

Yaşanan süreçlerin kendisini yıpratmadığını söyleyen Montella, aksine daha güçlü hissettiğini ifade etti. Tecrübeli teknik adam, görevine bağlılığını vurgulayarak çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

TÜRKİYE ABD MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Türkiye millî futbol takımı, ABD karşısında oynayacağı son grup maçına hazırlanırken, Montella’nın açıklamaları takım içindeki motivasyon açısından da önem taşıyor. Gözler şimdi hem sahaya çıkacak kadroya hem de maçın sonucuna çevrilmiş durumda.