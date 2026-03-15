Türkiye'de yatırım ve finans sektöründe faaliyet gösteren isimlerden biri olan Mine Tozlu Biçer, 15 Mart 2026 tarihinde yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Biçer ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen dört kişi hakkında çeşitli suçlamalarla işlem başlatıldığı bildirildi. Peki, Mine Tozlu Biçer kimdir? Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer neden gözaltına alındı? Detaylar...

MİNE TOZLU BİÇER KİMDİR?

Mine Tozlu Biçer, Türkiye'de yatırım ve finans sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarından biridir. Uzun yıllardır farklı şirketlerde yöneticilik yapan Biçer, özellikle son yıllarda Marka Yatırım Holding bünyesindeki faaliyetleriyle gündeme gelmiştir.

Biçer, Marka Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Holding; yatırım, finans, teknoloji, gayrimenkul ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde barındırmaktadır.

İş dünyasında yöneticilik tecrübesiyle tanınan Biçer, holding bünyesindeki yatırım projeleri ve şirket yapılanmalarıyla dikkat çeken isimlerden biri olarak bilinmektedir.

MARKA YATIRIM HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI MİNE TOZLU BİÇER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen dört kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında şu suçlamalarla işlem başlatıldığı açıklandı:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma

Nitelikli Dolandırıcılık

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Adana ve Hatay illerinde 15 Mart 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler şu şekilde açıklandı:

Mine Tozlu Biçer

Aynur Büyükdağ

Yusuf Duman

Hüseyin Güzeldün

Ahmet Al

Yetkililer, operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde aramaların sürdüğünü ve ele geçirilen dijital materyaller ile suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin incelemelerin çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Soruşturmaya ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturmaya konu olay ile ilgili olarak; İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde 15.03.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış, yapılan operasyon neticesinde şüpheliler Mine TOZLU BİÇER, Aynur BÜYÜKDAĞ, Yusuf DUMAN, Hüseyin GÜZELDÜN ve Ahmet AL yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam etmekte olup, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

MİNE TOZLU BİÇER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mine Tozlu Biçer'in doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuoyuna yansımış kesin ve doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır. İş dünyasında faaliyetleriyle bilinen Mine Tozlu Biçer'in doğum yeri hakkında da kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.

MİNE TOZLU BİÇER NE İŞ YAPIYOR?

Mine Tozlu Biçer, yatırım ve finans alanında faaliyet gösteren bir iş insanı olarak bilinmektedir. Hâlihazırda Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.