Türkiye spor ve magazin gündemi, milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın gözaltına alınmasıyla sarsıldı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen Çayırgan, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi ve savcılık ifadesi alınacak. Peki, Milli Voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına mı alındı? Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Çayırgan neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

MİLLİ VOLEYBOLCU DERYA ÇAYIRGAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Milli voleybol dünyasının tanınan isimlerinden Derya Çayırgan, son günlerde Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran bir gelişmenin merkezinde yer aldı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, milli voleybolcu Derya Çayırgan da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çayırgan ile birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, diğer gözaltındaki isimler uyuşturucu satışıyla ilişkilendirilen kişilerden oluşuyor.

Gözaltına alınan Derya Çayırgan, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi ve savcılık ifadesinin alınacağı belirtildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN DERYA ÇAYIRGAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmanın dikkat çeken yönlerinden biri, tutuklu Rabia Karaca'nın ifadesinde Derya Çayırgan'a dair yaptığı açıklamalar oldu. Karaca, Çayırgan'ın İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu iddia etti.

Karaca ifadesinde şunları belirtti:

"15 numaralı fotoğraf ise Derya Çayırgan'ı teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. Derya Çayırgan, Murat ile beraber olmadı. İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır."

Soruşturmanın temelinde, ünlüler ve kamuoyunda tanınmış isimler üzerinden yürütülen uyuşturucu soruşturması yer alıyor. Gözaltı, bu soruşturma kapsamında gerçekleşmiş bulunuyor.

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. Voleybola küçük yaşta başlayan Çayırgan, altyapı takımlarında gösterdiği performansla kısa sürede profesyonel voleybol dünyasına adım attı. Savunma ve manşet alanındaki üstün performansı ile libero pozisyonunda dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Çayırgan, Sultanlar Ligi ekiplerinden Keçiören Belediyesi SigortaShop kadrosunda yer aldı ve Aralık 2025'te voleybol kariyerini sonlandırdı.

Veda mesajında kariyerini şu sözlerle özetledi:

"8 yaşında başladığım voleybol yolculuğumu, 38 yaşında büyük bir teşekkür, büyük bir gurur ve büyük bir veda ile sonlandırıyorum. Tam 30 yıl… Sayısız başarı, şampiyonluk, özel ödül, unutulmaz an ve hayatımın en değerli yolculuğu."

DERYA ÇAYIRGAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Derya Çayırgan, 1987 doğumlu olup 38 yaşındadır ve İstanbul doğumludur. Hem profesyonel hem milli voleybol kariyerinde elde ettiği başarılarla tanınan Çayırgan, Türk voleybol tarihinin öne çıkan isimlerinden biri olarak biliniyor.

DERYA ÇAYIRGAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Derya Çayırgan, voleybol kariyerine Yeşilyurt altyapısında başladı ve profesyonel seviyeye yükseldi. Kariyeri boyunca birçok önemli kulüpte forma giydi:

Yeşilyurt

Fenerbahçe

Çanakkale Belediyespor

Karşıyaka

Halkbank

SigortaShop (Keçiören Belediyesi)

Çukurova Belediyespor

PTT

Galatasaray

Çayırgan, milli formayı giymenin kariyerindeki en onurlu anlardan biri olduğunu vurgulamış ve İstanbul Üniversitesi Antrenörlük bölümü ile Bahçeşehir Üniversitesi'nden aldığı eğitimlerle kariyerini desteklemiştir. Üç yıl üst üste kazandığı Avrupa şampiyonlukları ve MVP ödülleri, kariyerinde özel bir yer tutmaktadır.