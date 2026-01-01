MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI (QR KAREKOD İLE SORGULA) Milli Piyango 2026 Yılbaşı çekilişi büyük, amorti ve teselli ikramiye sonuçları

2026 yılbaşı çekilişi sonuçlarını öğrenmek artık çok kolay! Her yıl milyonlarca kişi, biletlerinin talihlisi olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada resmi kanalları kullanmak, doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmak için kritik bir adım. Milli Piyango Online ve mobil uygulamaları sayesinde, çekiliş sonuçlarını saniyeler içinde öğrenebilirsiniz. Peki, Milli Piyango 2026 Yılbaşı çekilişi büyük, amorti ve teselli ikramiye sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI (QR / KAREKOD İLE SORGULA)

Milli Piyango sonuçlarını online olarak sorgulamak için resmi web sitesi ve mobil uygulamalar en güvenilir kaynaklardır. İşlem oldukça basittir:

Resmi Web Sitesine Girin: millipiyangoonline.com adresine giriş yapın.

Sorgulama Sekmesini Seçin: Ana sayfada yer alan "Milli Piyango Sonuçları" veya "Yılbaşı Çekilişi Sorgula" butonuna tıklayın.

Bilet Bilgilerini Girin: Biletinizin üzerindeki 7 haneli numarayı ilgili alana yazın.

Sonucu Görüntüleyin: "Sorgula" butonuna bastığınızda, biletinize ikramiye isabet edip etmediği ve kazandığınız tutar ekranda görünecektir.

Mobil cihazlardan sonuçları sorgulamak isteyenler için QR / karekod yöntemi pratik bir çözüm sunar:

Uygulamayı Açın: Milli Piyango Online mobil uygulamasını App Store veya Google Play'den indirin.

Karekod Okutun: "Bilet Sorgula" bölümüne gidip biletin sağ alt köşesindeki QR koda kameranızı odaklayın.

Anında Sonuç: Sistem, kazancınızı otomatik olarak hesaplayarak bildirir.

Bu yöntemle sonuçları hızlı ve doğru bir şekilde öğrenebilirsiniz.

AMORTİ NEDİR VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Amorti, bilet sahibine bilet bedelini geri kazandıran küçük ikramiye türüdür. 2026 yılbaşı çekilişinde amorti kazanan numaralar 2 ve 8 olarak belirlendi.

Çeyrek Bilet: 200 TL

Yarım Bilet: 400 TL

Tam Bilet: 800 TL

Amorti kazanan numaralar, biletinizin son rakamına göre belirlenir. Biletinizin numarasını sorgulamak için hem web sitesi hem de mobil uygulama üzerinden yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi kaçıran bilet sahiplerine verilen küçük ödüllerdir. 2026 yılbaşı çekilişinde 800.000 TL teselli ikramiyesi kazanan numaralar şunlardır:

Teselli ikramiyesi kazanan numaralar:

0031385, 1031385, 2031385, 3001385, 3011385, 3021385, 3030385, 3031085, 3031185, 3031285, 3031305, 3031315, 3031325, 3031335, 3031345, 3031355, 3031365, 3031375, 3031380, 3031381, 3031382, 3031383, 3031384, 3031386, 3031387, 3031388, 3031389, 3031395, 3031485, 3031585, 3031685, 3031785, 3031885, 3031985, 3032385, 3033385, 3034385, 3035385, 3036385, 3037385, 3038385, 3039385, 3041385, 3051385, 3061385, 3071385, 3081385, 3091385, 3131385, 3231385, 3331385, 3431385, 3531385, 3631385, 3731385, 3831385, 3931385, 4031385, 5031385, 6031385, 7031385, 8031385, 9031385

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI ONLİNE (MOBİL) NASIL SORGULANIR?

Mobil cihazlar üzerinden Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek, klasik web sorgulamasına göre çok daha pratiktir. İşlem adımları:

Uygulamayı İndirin: App Store veya Google Play üzerinden Milli Piyango Online mobil uygulamasını yükleyin.

Biletinizi QR Kod ile Sorgulayın: Biletin sağ alt köşesindeki karekodu okutun.

Sonucunuzu Görün: Kazandığınız ikramiye tutarı otomatik olarak hesaplanır ve ekranda gösterilir.

Bu yöntem sayesinde, özellikle yılbaşı gecesi yoğunluk yaşanırken bile hızlı bir şekilde kazancınızı kontrol edebilirsiniz.

800.000.000 TL KAZANAN NUMARALAR

3031385

8.000.000 TL KAZANAN NUMARALAR

0897182, 2565697, 2713903, 3175934, 3917333, 4030610, 4553504, 5101579, 5529466, 7986128

2.000.000 TL KAZANAN NUMARALAR

0011091, 0021412, 0962825, 0970717, 1625835, 1692382, 2852997, 3099447, 3125504, 3202344, 3391903, 3489433, 4587966, 6343371, 7173947, 7679013, 7925052, 8123005, 8191378, 9302150

1.200.000 TL KAZANAN NUMARALAR

0039163, 0784517, 0991786, 1523952, 2047090, 2144414, 2196618, 2219938, 2582860, 2725535, 3175322, 3992619, 4001198, 4079278, 4335796, 4457922, 5212440, 5445312, 5586830, 5604841, 7718960, 8097447, 8511041, 8718424, 8861321, 9043433, 9306404, 9507558, 9794617, 9976086

120.000 TL KAZANAN NUMARALAR

0162847, 0205778, 0266630, 0412867, 0744181, 0804139, 0962914, 1011558, 1028983, 1071735, 1141898, 1280091, 1480170, 1486822, 1605255, 1692581, 1708765, 1713466, 1866108, 2065679, 2083571, 2191894, 2205977, 2252236, 2367072, 2496774, 2630145, 2646298, 2719672, 2977878, 3101398, 3255784, 3432280, 3589695, 3628898, 3684035, 3703982, 3741335, 3779310, 3804603, 3848358, 3879977, 3982667, 4119228, 4153879, 4234236, 4342321, 4485453, 4935347, 4941872, 5400714, 5480232, 5711216, 6206456, 6466972, 6630953, 6865268, 7096210, 7281748, 7301246, 7373769, 7607119, 7781573, 7788252, 7879903, 8071972, 8494816, 8553211, 8614549, 8966511, 9231865, 9268199, 9278752, 9449083, 9600715, 9724640, 9734512, 9740637, 9879929, 9986665

60.000 TL KAZANAN NUMARALAR

0376326, 0416447, 0551679, 0637285, 0661640, 0781786, 0794742, 0905108, 0917649, 1140508, 1176538, 1267315, 1272929, 1289522, 1536112, 1556087, 1596956, 1763679, 2007251, 2026740, 2041050, 2106083, 2171611, 2203309, 2691815, 2738719, 3227264, 3228544, 3232578, 3501110, 3594869, 3610259, 3611578, 3649857, 3682693, 3755991, 3869940, 3934750, 3950250, 4049252, 4212741, 4416568, 4689328, 4907242, 4933271, 5167797, 5219759, 5346083, 5481115, 5518110, 5612327, 5766626, 5833520, 5868816, 5898175, 5978940, 5997623, 6003640, 6018481, 6057672, 6067636, 6224443, 6504730, 6509161, 6557856, 6637332, 6877766, 6962114, 7012670, 7342906, 7404419, 7497078, 7697322, 7727902, 7782687, 8017797, 8087242, 8193456, 8202185, 8248334, 8273464, 8318757, 8405392, 8533485, 8616011, 8759330, 8837273, 8840928, 8908238, 8934842, 9100935, 9345751, 9377701, 9423567, 9467694, 9759590, 9776235, 9802925, 9871050, 9971604

SON 7 HANEYE GÖRE 30.000 TL KAZANAN NUMARALAR

0013525, 0065932, 0125623, 0170946, 0241331, 0466471, 0762354, 0812603, 0832010, 0876967, 0886496, 0890414, 0909840, 0913248, 0975319, 1022395, 1074545, 1095808, 1221000, 1417038, 1463299, 1561801, 1593258, 1615544, 1631171, 1672837, 1698677, 1801780, 1978019, 2096139, 2124092, 2207331, 2244359, 2290659, 2310957, 2540464, 2557351, 2565641, 2570166, 2674808, 2706557, 2861773, 2944834, 3059245, 3179737, 3181807, 3288062, 3293112, 3448901, 3724521, 3753688, 3775744, 3827075, 3827673, 3881161, 3907734, 3913136, 3941947, 3999675, 4002064, 4100352, 4227031, 4257484, 4331758, 4343577, 4346644, 4357602, 4512656, 4571113, 4621902, 4683082, 4807858, 4948184, 4975978, 4981579, 4989206, 4999637, 5043091, 5141512, 5185026, 5216126, 5216859, 5269782, 5396190, 5404383, 5409552, 5504570, 5541660, 5623673, 5666750, 5762603, 5781379, 5853822, 5949345, 6068984, 6091256, 6145147, 6352977, 6395580, 6432918, 6468649, 6499274, 6513361, 6554650, 6576892, 6579914, 6653551, 6737651, 6749006, 6769448, 6938626, 6952176, 6968732, 7019242, 7068470, 7197020, 7197390, 7207651, 7233062, 7375160, 7615761, 7620853, 7643502, 7655076, 7691675, 7703712, 7721223, 7727853, 7742278, 7752062, 7775081, 7928623, 7948413, 7969409, 8107285, 8212301, 8282108, 8351702, 8439256, 8490485, 8514671, 8552581, 8663248, 8708738, 8752552, 8758808, 8785347, 9012975, 9014688, 9034875, 9047658, 9064242, 9122918, 9202727, 9240579, 9286014, 9308048, 9320586, 9364501, 9429728, 9437247, 9548663, 9711584, 9757270, 9845798, 9878151, 9886010, 9912539, 9984400, 9990185