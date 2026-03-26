Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu çeyrek finalinde kritik bir mücadeleye çıkıyor. 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park’ta (Tüpraş Stadı) oynanacak olan Türkiye – Romanya maçı, futbolseverler için büyük heyecan vadediyor. Peki, Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Romanya maçı saat kaçta, hangi kanal veriyor? İşte karşılaşmayla ilgili tüm detaylar, hakem bilgileri ve olası finaldeki muhtemel rakip…

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye – Romanya mücadelesi, 26 Mart Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı TV8 üzerinden takip edebilir.

MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye – Romanya maçı, şifresiz olarak izlenebilecek. TV8 üzerinden herhangi bir ek ücret ödemeden ve ekstra abonelik gerektirmeden karşılaşmayı canlı izlemek mümkün olacak. Bu durum, özellikle evde veya dış mekanlarda maç keyfi yaşamak isteyen taraftarlar için büyük avantaj sağlıyor.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 26 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta başlayacak. Taraftarların ve futbolseverlerin maç öncesinde stadyuma erken gelmeleri ve yayın saatine göre hazırlıklarını tamamlamaları öneriliyor.

DÜDÜK FRANSIZ HAKEMDE

Türkiye – Romanya maçında düdük, Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier tarafından çalacak. Letexier’in yardımcılıklarını aynı federasyondan Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Benoit Bastien olacak.

Bu atama, maçın uluslararası standartlarda yönetileceğinin en net göstergesi olarak değerlendiriliyor. Letexier’in daha önceki kritik Avrupa maçlarındaki performansı, tarafsız ve adil bir yönetim beklentisi oluşturuyor.

FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİP

Türkiye, Romanya karşısında galip gelirse, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya – Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart’ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu final maçını kazanan ekip, doğrudan Dünya Kupası’na katılma hakkını elde edecek. Dolayısıyla Romanya mücadelesi, Türkiye’nin Dünya Kupası yolunda kritik bir adım niteliğinde.

MUHTEMEL 11

Türkiye’nin sahaya çıkması beklenen ilk 11’i şu şekilde:

Kaleci: Uğurcan

Defans: Mert Müldür, Samet Akaydin (Ozan Kabak), Abdülkerim

Orta saha: Ferdi, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler

Forvet: Kenan Yıldız, Barış Alper

Bu kadro, teknik direktörün hem savunma hem hücum dengesini gözeterek sahaya süreceği stratejiyi ortaya koyuyor.