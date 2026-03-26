2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye, sahasında Romanya’yı ağırlayacak. A Milli Futbol Takımı, tarihî bir mücadele için sahaya çıkarken taraftarların merak ettiği tüm detaylar ve kadro bilgileri netleşti. Peki, Milli maç bugün mü, saat kaçta? Türkiye Romanya maçı hangi kanalda? Detaylar...

MİLLİ MAÇ BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, İstanbul’daki TÜPRAŞ Stadyumu (Beşiktaş Park) ev sahipliğinde oynanacak. Türkiye, Avrupa elemeleri play-off turunda yarı finaldeki bu kritik mücadelede sahadan galip ayrılarak finale yükselmeyi hedefliyor.

Taraftarlar ve futbolseverler, A Millî Takımın sahadaki performansını sabırsızlıkla beklerken, maç öncesi istatistikler, oyuncu form durumları ve taktiksel hazırlıklar da mercek altında.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Romanya mücadelesi, TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Özellikle evde takip etmek isteyen futbolseverler için maçın başlamasına dakikalar kala TV başında olmak büyük önem taşıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finali, hem Türkiye hem de Romanya açısından büyük bir sınav niteliğinde. Maçın şifresiz yayınlanması, taraftarların stat atmosferini evlerine taşımalarına olanak sağlayacak.

TÜRKİYE MİLLİ FUTBOL TAKIM KADROSU

A Millî Futbol Takımı’nın 26 Mart 2026 Perşembe günü Romanya ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde aday kadro açıklandı. Kadro, hem deneyimli isimlerden hem de genç yeteneklerden oluşuyor:

Kaleciler:

Altay Bayındır (Manchester United)

Mert Günok (Beşiktaş)

Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans:

Abdülkerim Bardakcı

Eren Elmalı (Galatasaray)

Mert Müldür (Fenerbahçe)

Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)

Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen)

Ferdi Kadıoğlu (Brighton)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Zeki Çelik (Roma)

Merih Demiral (Al-Ahli)

Orta Saha:

Kaan Ayhan (Galatasaray)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü (Beşiktaş)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet:

Barış Alper Yılmaz

Yunus Akgün (Galatasaray)

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)

Aral Şimşir (Midtjylland)

Arda Güler (Real Madrid)

Deniz Gül (Porto)

Kenan Yıldız (Juventus)

Semih Kılıçsoy (Cagliari)

Bu kadro, teknik direktör ve A Millî Takım yönetimi tarafından titizlikle seçildi. Oyuncuların hem saha içi uyumu hem de bireysel yetenekleri, play-off turundaki kritik başarı için belirleyici olacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF RAKİPLERİ

2026 FIFA Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek. Avrupa’dan turnuvaya katılacak son takımların belli olacağı Play-Off Turu kura çekimi sonucunda Türkiye, 1. torbadan dahil edildi ve yarı finalde Romanya ile eşleşti.

Türkiye, Romanya’yı mağlup ederse, finalde Slovakya - Kosova karşılaşmasının galibi ile 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda mücadele edecek. Finali kazanacak takım, Avrupa kıtasından 2026 Dünya Kupası’na katılacak son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.

Romanya’ya yenilmesi durumunda ise Türkiye, kurallar gereği Slovakya-Kosova eşleşmesinin mağlubu ile özel bir deplasman maçı oynayacak. Bu durum, A Millî Takımın turnuvadaki kaderini belirleyecek kritik bir fırsat olarak öne çıkıyor.