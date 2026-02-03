Türk atletizminin genç ve yetenekli isimlerinden Sedef Çevik, özellikle üç adım atlama branşındaki başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Çevik, son olarak İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda pistte yaşanan tartışma ve fiziksel kavga nedeniyle diskalifiye olarak gündeme geldi. Peki, Milli Atlet Sedef Çevik kimdir, diskalifiye mi oldu? Sedef Çevik kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SEDEF ÇEVİK KİMDİR?

Türk atletizminin genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkan Sedef Çevik, 1 Mayıs 2003 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 22 yaşındadır. Henüz genç yaşta olmasına rağmen ulusal ve uluslararası arenada dikkat çeken performanslar sergileyen Çevik, özellikle üç adım atlama branşında Türkiye'nin gelecek vadeden sporcuları arasında yer alıyor.

Atletizme küçük yaşlarda adım atan Sedef Çevik, hızlı bir gelişim süreciyle milli takıma yükseldi. Şu anda Çukurova Üniversitesi öğrencisi olan milli sporcu, akademik yaşamıyla spor kariyerini başarılı bir şekilde bir arada yürütüyor. Üniversite temsilciliği düzeyinde katıldığı yarışlarda da adından söz ettiren Çevik, atletizmdeki disiplinli yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

SEDEF ÇEVİK DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

2026 yılı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, Sedef Çevik için hem ses getiren hem de tartışmalı bir anı içeriyor. İstanbul'da düzenlenen şampiyonada üç adım atlama kategorisinde yarışan Avrupa dereceli milli sporcular Sedef Çevik ve Tuğba Danışmaz arasında pistte yaşanan tartışma, fiziksel kavgaya dönüştü. Bu olayın ardından her iki sporcu da etkinlikten diskalifiye edildi.

Olay spor dünyasında geniş yankı uyandırsa da, Sedef Çevik'in kariyerine olan bağlılığı ve ulusal başarıları, bu olumsuz anı gölgelemiyor. Diskalifiye olmasına rağmen genç atletin performansları, Türkiye atletizmi için umut verici bir tablo çizmeye devam ediyor.

SEDEF ÇEVİK KAÇ YAŞINDA?

SEDEF ÇEVİK NERELİ?

Sedef Çevik'in doğum yeri veya memleketine dair resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, Çukurova Üniversitesi'nde eğitim görmesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu kayıtları üzerinden değerlendirildiğinde Adana bölgesi ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

ATLETİZM KARİYERİ VE BAŞARILARI

Sedef Çevik, atletizmde özellikle üç adım atlama branşında gösterdiği performanslarla öne çıkıyor. Genç yaşta olmasına rağmen, ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği dereceler onun kariyerini güçlü bir şekilde inşa etmesini sağladı.

18 Temmuz 2025'te kaydettiği 13.44 metre derecesi, onun kişisel en iyi performansı oldu.

Aynı sonuçla U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 7. sırayı aldı.

Bu performans, World Athletics puanlamasında 1060 puan kazandırdı.

Dereceler, kadınlar üç adım atlama dünya sıralamasında ilk 200 sporcu arasına girmesini sağladı.

Buna ek olarak, uzun atlama branşında da yarışan Sedef Çevik, 2024 yılında elde ettiği 5.77 metrelik atlayış ile potansiyelini ortaya koydu. Rüzgâr nedeniyle bu derecesi geçersiz sayılmış olsa da, teknik ve fiziksel yeteneğinin göstergesi oldu.