Mili Takım'ın Dünya kupası play-off finalinde rakibi kim? Türkiye Kosova maçı nerede oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, zorlu bir mücadelede Romanya’yı 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu kritik galibiyetle birlikte milliler, Avrupa play-off finaline yükselmiş ve turnuvaya katılma yolunda son viraja girmişti. Ancak Türkiye’nin bu kupaya katılma hayalini sürdürebilmesi için karşılaşacağı rakip büyük önem taşıyordu. Peki, Mili Takım'ın Dünya kupası play-off finalinde rakibi kim? Detaylar haberimizde.

MİLLİ TAKIM’IN DÜNYA KUPASI PLAY-OFF FİNALİNDE RAKİBİ KİM?

Slovakya ile Kosova arasında oynanan diğer play-off yarı final mücadelesinden galip ayrılan taraf Kosova oldu. Bu sonuçla birlikte Türkiye’nin 2026 FIFA Dünya Kupası biletini doğrudan alabilmek için finaldeki rakibi resmen Kosova olarak belirlendi. Her iki takım da bu kritik mücadelede sahaya kazanmak ve Katar’da büyülü bir Dünya Kupası atmosferi yaşamak için çıkacak.

Türkiye ile Kosova arasında oynanacak bu rövanş niteliğindeki mücadele, futbolseverler açısından da büyük bir heyecana sahne olacak. Millilerimizin rakibini belirleyen bu sonuç, Türkiye’nin Dünya Kupası hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

TÜRKİYE-KOSOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Kosova arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final mücadelesi Priştine’de gerçekleştirilecek. Bu kritik karşılaşma, ev sahibi avantajını da elinde bulunduran Kosova’nın sahasında oynanacak.

Kosova’nın Priştine’deki desteği arkasına alacağı bu dev maçta millilerimiz, zorlu deplasmanda sahaya çıkacak. Hem teknik ekip hem de oyuncular, bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek istiyor. Türkiye’nin en önemli uluslararası maçlarından biri olan bu karşılaşma, futbol kamuoyunun da odak noktası haline geldi.

Türkiye’nin deplasmanda oynayacağı bu sınav, taraftar desteği olmadan da büyük bir futbol mücadelesine sahne olacak.

TÜRKİYE-KOSOVA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Kosova arasında oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final müsabakası, 31 Mart Salı günü oynanacak. Müsabakanın başlama saati ise resmi olarak TSİ 21.45 olarak açıklandı.

Bu kritik tarih ve saat, tüm Türkiye’de futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir heyecan yaratacak. Milli takımımız, Romanya karşısında elde ettiği 1-0’lık galibiyetin moralini sahaya yansıtarak, play-off turundaki son maçını da kazanıp Dünya Kupası hedefine ulaşmak istiyor.

Karşılaşmanın yayın saatine dair verilen detaylar, futbolseverlerin planlarını yapabilmesi için belirleyici olurken, maçın başlamasına sayılı günler kaldı.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye ile Kosova arasında oynanacak bu kader maçının yayıncısı da merak ediliyor. Yayın kanalları üzerinden yapılacak açıklamalara göre, bu kritik maçın TV8 ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşması bekleniyor. Bu sayede milyonlarca izleyici, Milli Takım’ımızın Dünya Kupası yolundaki en önemli maçını anbean takip edebilecek.