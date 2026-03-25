Metehan Baltacı tahliye SON DAKİKA! Metehan Baltacı kimdir?

‘Futbolda bahis’ soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025’te tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, aylar sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, genç futbolcu hakkında “dolandırıcılık” ile “şike ve teşvik primi” suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Peki, Metehan Baltacı tahliye oldu mu? Detaylar...

METEHAN BALTACI TAHLİYE OLDU MU?

Mahkeme, duruşma sonunda önemli bir karara imza atarak Metehan Baltacı’nın tahliyesine hükmetti. Yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunan genç futbolcu, böylece yargılama sürecini tutuksuz olarak sürdürecek.

Duruşmada yaptığı savunmada Baltacı, üzerine atılı suçlamaları kesin bir dille reddetti. Özellikle dolandırıcılık suçlamasını kabul etmediğini belirten futbolcu, bahis oynadığını kabul etse de bunun suç olduğunu bilmediğini ifade etti. Ayrıca herhangi bir hileli eylemde bulunmadığını ve kimseyi aldatmadığını vurguladı.

Mahkemenin tahliye kararı, hem spor kamuoyunda hem de kulüp çevresinde dikkatle takip edilen sürecin en kritik gelişmelerinden biri olarak değerlendirildi.

METEHAN BALTACI KİMDİR?

Metehan Baltacı, Türk futbolunun genç isimlerinden biri olup kariyerine küçük yaşlarda başlamıştır. 12 yaşından bu yana futbol oynadığını ifade eden Baltacı, uzun yıllar altyapı kategorilerinde forma giydikten sonra profesyonel seviyeye yükselmiştir.

Savunmasında belirttiğine göre, iddianamede yer alan bazı tarihlerde U19 takım kadrosunda yer alan futbolcu, o dönem A takım oyuncularıyla aynı ortamda bulunmadığını ve herhangi bir iletişim içinde olmadığını dile getirdi. Özellikle 19 Mart 2021 ve 17 Nisan 2021 tarihlerine dikkat çeken Baltacı, bu dönemlerde yalnızca yasal bir site üzerinden bahis oynadığını ve söz konusu maçlardan herhangi bir kazanç elde etmediğini söyledi.

2023-2024 sezonunda Galatasaray A takımı kadrosuna dahil edilen genç oyuncu, ilk resmi maçına da bu süreçte çıktı. Baltacı, A takım seviyesine yükseldikten sonra herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadığını ve kendi oynadığı maçlar dahil hiçbir karşılaşmada bahis oynamadığını özellikle vurguladı.

Savunmasındaki Kritik Detaylar: “Kimseyle Şike Anlaşması Yapmadım”

Mahkemede yaptığı kapsamlı savunmada Baltacı, dosyada yer alan mesaj içeriklerine de değinerek herhangi bir şike anlaşmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Mesajlarda geçen kuponlara dair somut bir kanıt bulunmadığını belirten futbolcu, hesabına gelen herhangi bir para transferinin de olmadığını söyledi.

Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine üyeliği olmadığını düşündüğünü ifade eden Baltacı, oynadığı bahislerin “gol bahsi” olduğunu ve bu eylemlerin suç teşkil ettiğini bilmediğini dile getirdi.

Hukuki Sürecin Arka Planı ve İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Metehan Baltacı’nın “dolandırıcılık” ve “şike ve teşvik primi” suçlarına karıştığı iddia edildi. Bu kapsamda 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma, Türk futbolunda bahis iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden olurken, özellikle genç oyuncuların kariyerlerini etkileyebilecek bu tür davalar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.