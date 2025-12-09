Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı kuponlar neler? Mert Hakan Yandaş neden İsmail Yüksek üzerinden bahis oynadı?

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, son dönemde MASAK raporları ve banka hareketleriyle spor dünyasının gündemine oturdu. Yapılan incelemeler, Yandaş'ın banka hesaplarında 2017 sonrası gerçekleşen olağan dışı para transferlerini ve bahis kuponlarını gözler önüne seriyor. Özellikle Ersen Dikmen üzerinden gerçekleştirilen para gönderimleri ve İsmail Yüksek odaklı bahis kuponları, soruşturmanın en dikkat çeken noktaları arasında yer aldı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN OYNADIĞI KUPONLAR NELER?

MASAK raporuna göre Mert Hakan Yandaş'ın banka hesaplarındaki hareketlilik, olağanüstü bir boyutta: 2017 ve sonrası hesaplarına 204 milyon TL giriş, 207 milyon 475 bin TL çıkış yapıldığı saptandı. Bu transferlerin önemli bir kısmının yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Özellikle Fenerbahçe maçlarına yönelik kuponlarda yoğunlaşma dikkat çekti. Raporda, Yandaş'ın adıyla bahis oynayan Ersen Dikmen'e para gönderimlerinden hemen sonra, çok sayıda kuponun oynandığı ve bu kuponların büyük çoğunluğunun kazandığı tespit edildi.

Bahis kuponları arasında öne çıkanlar:

"İsmail Yüksek en az 3 faul yapar"

"Oyuncu kart görür"

Bu kuponların olağan dışı yoğunlukta olması, soruşturmanın yönünü değiştiren kritik detaylardan biri olarak kayda geçti. Ayrıca Yandaş'ın dijital materyallerinde bulunan kupon görselleri, onun bahis faaliyetlerine dair somut kanıt niteliğinde.

MERT HAKAN YANDAŞ NEDEN İSMAİL YÜKSEK ÜZERİNDEN BAHİS OYNADI?

MASAK raporuna göre, bahis faaliyetlerinde özellikle İsmail Yüksek odaklı kuponların yoğunluğu dikkat çekiyor. Yandaş'ın Ersen Dikmen'e yaptığı para transferleri ve bu transferlerin hemen ardından İsmail Yüksek üzerine yapılan bahisler, bu futbolcunun özel olarak hedef alındığını gösteriyor.

Raporda öne çıkan detaylar:

Yandaş'ın para gönderimlerinin hemen ardından, Fenerbahçe maçlarına yönelik İsmail Yüksek kuponlarının oynandığı tespit edildi.

Kuponlarda İsmail Yüksek'in faul yapması ve kart görmesi üzerine bahisler yoğunlaştı.

Kazanç oranlarının olağan dışı yüksekliği, bahislerin sıradan oyunlardan farklı olduğunu ortaya koydu.

Yandaş'ın sorgusunda ise, Ersen Dikmen'in kendisinden borç talep ettiğini ve bu paraların bahis için kullanıldığını bilmediğini ileri sürdüğü kaydedildi. Ancak WhatsApp yazışmaları, bahis kuponları ve maçlar hakkında sıkça konuştuklarını gösteriyor.

KUŞKU YARATAN DİJİTAL MATERYALLER: SWEET BONANZA VE KUPON FOTOĞRAFLARI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre soruşturma sırasında dijital materyallerde yapılan incelemeler, Mert Hakan Yandaş'ın sadece spor bahisleriyle değil, sanal kumar oyunlarıyla da bağlantısını ortaya koydu. Özellikle "bete…" isimli yasa dışı bahis sitesinde Sweet Bonanza adlı sanal kumar oyununa dair görsellere rastlandı.

Yandaş, bu görselleri WhatsApp grubunda eğlence amaçlı paylaştığını iddia etti. Ancak MASAK raporunda, bu materyallerin yoğunluğu ve kupon görsellerinin sistematik şekilde saklanması, soruşturmanın yönünü değiştiren unsurlar arasında değerlendirildi.