Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, son dönemde futbol dünyasında yaşanan gelişmelerle gündeme geldi. Özellikle "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen Yandaş, burada aylık gelirini açıklamak zorunda kaldı. Peki, Mert Hakan Yandaş'ın aylık geliri ne kadar? Mert Hakan Yandaş'ın serveti ne kadar? Detaylar...

MERT HAKAN YANDAŞ'IN AYLIK GELİRİ NE KADAR?

Mahkemede verdiği ifadeye göre Mert Hakan Yandaş'ın aylık geliri 3,5 milyon TL olarak beyan edildi.

2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Yandaş, geçtiğimiz yıl kulüple olan sözleşmesini yenilemişti. Bu süreçte, oyuncunun kazancı ve finansal durumu hem taraftarlar hem de spor basını tarafından yakından takip ediliyor.

Mert Hakan Yandaş'ın yüksek gelirinin yanı sıra, Bursa'nın en fazla vergi verenler listesinde de adı yer alıyor. 2023 yılında 9 milyon 214 bin TL gelir üzerinden vergisini ödeyen Yandaş, listenin 29. sırasında bulunuyor. Bu durum, oyuncunun hem saha içi başarısını hem de ekonomik anlamdaki etkinliğini ortaya koyuyor.

MERT HAKAN YANDAŞ NE KADAR KAZANIYOR?

Mert Hakan Yandaş'ın kazancı sadece aylık maaşıyla sınırlı değil. Sponsorluk anlaşmaları, reklam gelirleri ve bonuslar da yıllık kazancına dahil oluyor. Mahkeme kayıtlarına göre Yandaş'ın aylık geliri 3,5 milyon TL, bu da yıllık bazda 42 milyon TL'yi buluyor.

Futbolcuların gelirleri genellikle kulüp sözleşmeleri, maç primleri ve performans bonuslarıyla şekillenir. Fenerbahçe'deki sözleşmesiyle birlikte Yandaş, kulüp içi başarıları karşılığında ek gelir elde edebiliyor. Bu da onu Türkiye'deki en yüksek maaşlı orta saha oyuncularından biri yapıyor.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN SERVETİ NE KADAR?

Futbol kariyerindeki başarısı ve yüksek maaşı, Mert Hakan Yandaş'ın servetini de dikkat çekici seviyelere taşıyor. Bursa'nın en fazla vergi verenler listesinde yer alması, onun finansal gücünü gözler önüne seriyor. 2023 verilerine göre 9 milyon 214 bin TL gelir üzerinden vergi ödemesi, servetinin sadece bir kısmını yansıtıyor.