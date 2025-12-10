Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve Whatsapp konuşmaları! Mert Hakan'ın Whatsapp konuşmaları yayınlandı mı?

Futbol dünyası, bahis ve şike iddialarıyla sarsılmaya devam ediyor. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, yakın arkadaşı Ersen Dikmen ile birlikte oynadığı kuponlar ve ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarıyla gündemde. Peki, Mert Hakan'ın Whatsapp konuşmaları yayınlandı mı? Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve Whatsapp konuşmaları! Detaylar...

MERT HAKAN'IN OYNATTIĞI KUPONLAR VE WHATSAPP KONUŞMALARI

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan ikiliye dair yeni ayrıntılar, dosyaya giren belgeler ve MASAK raporlarıyla birlikte ortaya çıktı.

Özellikle İsmail Yüksek üzerine oynanan özel bahisler, savcılığın ve futbol camiasının dikkatini çekti. Soruşturma, yalnızca kupon miktarlarıyla değil, bu bahislerin kaynağına dair mali hareketlerle de gündeme geldi.

MERT HAKAN'IN WHATSAPP KONUŞMALARI YAYINLANDI MI?

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmaları, kamuoyunun en çok merak ettiği detaylardan biri oldu. Mert Hakan Yandaş, 2 Mayıs 2025 tarihli bir konuşmada bahis üzerine şunları söyledi:

"Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. Galatasaraylıyım, göreceksin"

Bu mesaj, yakın arkadaşı Ersen Dikmen tarafından "Geç" yanıtıyla karşılandı. Mert Hakan, sözünü tekrarlayarak "Galatasaraylıyım diyorum" ifadesini kullandı. Fenerbahçe forması giyen bir oyuncunun bu açıklamaları, yazışmaların kamuya yansımasıyla birlikte büyük tartışma yarattı.

WhatsApp mesajları, soruşturmanın kritik kanıtları arasında yer alıyor ve bahis iddialarının doğruluğunu ortaya koymada önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

İSMAİL YÜKSEK ÜZERİNE OLAĞANDIŞI BAHİSLER

Dosyada öne çıkan bir başka detay, Ersen Dikmen tarafından oynanan kuponlar. Özellikle Fenerbahçeli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek üzerine yapılan bahisler, olağanüstü bir yoğunlukta gerçekleşti.

Slavia Prag – Fenerbahçe karşılaşmasında (28 Kasım 2024) Dikmen, "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" bahisini 1.73 oran üzerinden 15 kez oynadı ve kazandı. Maçta Yüksek 5 faul gerçekleştirdi.

Fenerbahçe – Stuttgart maçında (23 Ekim 2024) Dikmen'in "İsmail Yüksek kart görür" bahisleri dikkat çekti. Maç boyunca kart görmeyen Yüksek, 90+8. dakikada rakibiyle yaşadığı tartışma sonucu sarı kart aldı ve tüm kuponlar tuttu.

Bu son dakika gelişmesi, savcılık raporlarında bahislerin planlı ve yönlendirilmiş olduğuna dair önemli bir gösterge olarak kayda geçti.

MASAK RAPORU: MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Mert Hakan Yandaş'ın mali hareketleri, soruşturmanın en kapsamlı delillerinden biri olan MASAK raporunda detaylandırıldı. Rapora göre:

2017'den itibaren toplam 204 milyon TL para girişi, aynı dönemde 207 milyon 475 bin TL para çıkışı tespit edildi.

2021–2025 yılları arasında Mert Hakan'ın Ersen Dikmen'e gönderdiği 4 milyon 453 bin TL, bahis sitelerine aktarıldı.

Bu veriler, soruşturmanın mali boyutunu ve bahis işlemlerinin finansman kaynağını ortaya koyuyor.