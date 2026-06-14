Mert Günok kimdir, Mert Günok kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, eşi kim, çocuğu var mı, Mert Günok hangi takımda oynuyor?

Sadece saha içindeki kurtarışlarıyla değil, örnek profesyonelliğiyle de takdir toplayan Mert Günok'un hayatı taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Mert Günok aslen nereli, eşi kim, çocuğu var mı?" sorularının yanıtlarını sizler için bir araya getirdik. 1 Mart 1989 doğumlu olan tecrübe abidesi kalecinin aile yaşantısından tuttuğu takıma, babası Mahir Günok’tan devraldığı kalecilik mirasına kadar tüm biyografik detaylar haberimizde. İşte Mert Günok'un bilinmeyenleri...

MERT GÜNOK KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Türk futbolunun tecrübe abidesi ve milli takımın değişmez isimlerinden biri olan Mert Günok, hem kariyerindeki başarıları hem de profesyonel duruşuyla futbolseverlerin takdirini topluyor. İşte 2026 yılı itibarıyla yuvasına dönen başarılı kaleci Mert Günok’un hayatı, kariyeri ve özel yaşamına dair tüm merak edilenler.

Tam adıyla Fehmi Mert Günok, 1 Mart 1989 tarihinde Karabük’te dünyaya gelmiştir. Babası Mahir Günok’un o dönem Karabükspor kalesini koruması nedeniyle burada doğan Mert, futbolcu bir aileden gelmenin avantajıyla kaleciliğe küçük yaşlarda başlamıştır. 2026 yılı itibarıyla 37 yaşında olan tecrübeli eldiven, ilerleyen yaşına rağmen sergilediği yüksek form grafiğiyle "yıllandıkça değerlenen bir şarap" benzetmesinin futboldaki karşılığı olmuştur.

MERT GÜNOK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mert Günok’un kariyeri, Türkiye’nin en büyük kulüplerinde geçen başarı dolu bir hikayedir. Kariyerine kısa bir süre Kocaelispor altyapısında başladıktan sonra Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve burada profesyonelliğe adım atmıştır. İşte Mert Günok’un sırasıyla terlettiği formalar:

Fenerbahçe (2007-2015): Altyapısından yetiştiği kulüpte uzun yıllar Volkan Demirel’in yedeği olarak görev yapmış, kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olmuştur.

Bursaspor (2015-2017): Daha fazla süre almak için gittiği Bursa ekibinde iki sezon geçirmiştir.

İstanbul Başakşehir (2017-2021): Kariyerinin zirve noktalarından birini burada yaşamış, 2019-2020 sezonunda kulübün kazandığı tarihi Süper Lig şampiyonluğunda kaleyi korumuştur.

Beşiktaş (2021-2026): Siyah-beyazlı ekipte hem ligde hem de milli takımda birinci kaleci konumuna yükselmiş, kazanılan kupa zaferlerinde başrol oynamıştır.

Fenerbahçe (2026- ): Ocak 2026’da "son imzam" diyerek yeniden yetiştiği kulübe, Fenerbahçe’ye geri dönmüştür.

MERT GÜNOK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Mert Günok, saha dışındaki sakin ve aile babası profiliyle bilinmektedir. 2015 yılında Aslı Günok ile dünyaevine giren tecrübeli kalecinin bu evlilikten Ala isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır. Ailesiyle vakit geçirmeyi seven Mert, sosyal medya hesaplarında da sık sık kızı ve eşiyle olan mutlu anlarını paylaşmaktadır.

MERT GÜNOK HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Mert Günok, bir profesyonel olarak görev yaptığı her kulübe büyük bir sadakatle hizmet etmiştir. Ancak kariyerinin başlangıç ve muhtemel bitiş noktası olan, 10 yılı aşkın süre formasını terlettiği ve Ocak 2026’daki imza töreninde duygu ve düşüncelerini paylaşan Mert, “Kelimelerimi her zaman doğru ve özenli seçerek konuşmaya alışkın biriyim ama bugün benim için de çok duygusal bir gün. Yıllar sonra tekrar yuvama dönmek bana duygulu anlar yaşattı. Transfer sürecinde Başkanımız, Yöneticilerimiz sağ olsunlar çok ilgilendiler ve bu transfer noktalandı. Tekrar geri döndüğüm için çok mutluyum.” dedi.

MERT GÜNOK’UN BAŞARILARI VE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Mert Günok, kariyeri boyunca 3 farklı kulüple (Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş) toplamda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanma başarısı göstermiştir. Ayrıca A Milli Takım kalesini de yıllarca başarıyla koruyan Mert, özellikle EURO 2020 ve EURO 2024 süreçlerinde sergilediği performansla unutulmazlar arasına girmiştir.