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Merkez Bankası faiz kararı SON DAKİKA! Merkez Bankası eylül faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı SON DAKİKA! Merkez Bankası eylül faiz kararı ne oldu?
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Ekonomi gündeminin yakından takip edilen başlıkları arasında yer alan Merkez Bankası faiz kararı için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Piyasalarda yakından izlenen karar öncesinde faiz gündemindeki son gelişmeler araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası eylül faiz kararı ne oldu? Eylül faiz kararı haberimizde.

Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz kararı ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklardan biri oldu. Enflasyon görünümü, iç talep, ekonomik aktivite ve piyasa beklentileri doğrultusunda değerlendirilen faiz kararı açıklandı. Peki,  Merkez Bankası eylül faiz kararı ne oldu? Detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında politika faizine ilişkin kararını saat 14.00'te açıkladı. 

MERKEZ BANKASI EYLÜL FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 37’de sabit tuttu.

SON 5 TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

22 Ocak 2026: Politika faizi %38’den %37’ye indirildi.

12 Mart 2026: Politika faizi %37’de sabit tutuldu.

22 Nisan 2026: Politika faizi %37’de sabit tutuldu.

11 Haziran 2026: Politika faizi %37’de sabit tutuldu.

23 Temmuz 2026: Politika faizi %37’de sabit tutuldu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
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