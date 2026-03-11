Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği kritik dönemeçlerden biri olan Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, piyasalarda merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz karar beklentisi ne yönde? Detaylar haberimizde.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Piyasaların merakla beklediği Mart ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın ikinci toplantısını 12 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek. Kurul, Başkan Fatih Karahan yönetiminde toplanacak ve toplantı sonrası faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

Toplantının ardından açıklanacak karar, hem bankacılık sektörü hem de yatırımcılar için kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Şubat ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizinde değişikliğe gidilmemişti. Bu nedenle Mart ayındaki toplantı, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARAR BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Mart ayı toplantısına ilişkin beklentiler, ekonomistlerin çoğunluğu tarafından faizin sabit tutulacağı yönünde şekillenmiş durumda. Yapılan ankete göre, katılan 38 ekonomistin 37'si politika faizinin mevcut seviyede, yani %37 seviyesinde bırakılacağını öngörüyor.

Sadece bir ekonomist, Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık bir indirim yapabileceğini belirtiyor. Ancak bu görüş, genel beklentinin oldukça dışında kalıyor. Mart ayı toplantısına dair medyan beklenti, politika faizinin sabit tutulması yönünde yoğunlaşmış durumda.

Piyasalar ve ekonomistler, TCMB'nin para politikasındaki bu istikrar sinyalinin hem enflasyon beklentileri hem de döviz kuru üzerinde etkilerini yakından analiz ediyor. Faiz kararının sabit bırakılması durumunda, bankalar ve yatırımcılar, kısa vadeli finansal planlamalarını mevcut faiz seviyeleri üzerinden yapacak.