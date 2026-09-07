Merkez Bankası Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz düşecek mi, sabit mi bırakılacak, beklenti ne yönde?

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların yakından takip ettiği Para Politikası Kurulu toplantısının ardından gözler açıklanacak faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz düşecek mi yoksa sabit mi bırakılacak? Detaylar...

MERKEZ BANKASI EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB’nin 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre eylül ayındaki PPK toplantısı 10 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Merkez Bankası’nın resmi takviminde temmuz toplantısının ardından bir sonraki PPK toplantısı 10 Eylül olarak yer alıyor.

Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizinde değişikliğe gidilmemiş ve faiz oranı yüzde 37 seviyesinde bırakılmıştı. Böylece eylül ayında gerçekleştirilecek toplantı öncesinde politika faizi yüzde 37 seviyesinde bulunuyor.

TCMB’nin resmi takviminde 10 Eylül tarihindeki toplantının ardından PPK toplantı özetinin 17 Eylül 2026 tarihinde yayımlanacağı belirtiliyor.

EYLÜL FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısının ardından faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor. Faiz kararı ve karar metni, TCMB tarafından kamuoyuna duyurulacak.

FAİZ DÜŞECEK Mİ, SABİT Mİ BIRAKILACAK, BEKLENTİ NE YÖNDE?

Eylül ayı faiz kararına ilişkin mevcut beklenti, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması yönünde bulunuyor.

AA Finans tarafından gerçekleştirilen eylül ayı PPK beklenti anketine 25 ekonomist katıldı. Ankete katılan ekonomistlerin 24’ü politika faizinin değiştirilmemesini beklerken, bir ekonomist 100 baz puanlık indirim öngördü. Ankette eylül ayına ilişkin beklentilerin medyanı ise yüzde 37 oldu.

Dolayısıyla mevcut beklenti anketinde ağırlık, Merkez Bankası’nın eylül toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde koruması yönünde şekillendi.