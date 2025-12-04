MEMURA SEYYANEN ZAM (EK ZAM) 2026: Memur ve memur emeklilerine seyyanen zam yapılacak mı? 2026 memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 yılı yaklaşırken memur ve memur emeklileri için en çok merak edilen konuların başında seyyanen zam (ek zam) ihtimali geliyor. Türkiye'de enflasyon oranlarının sürekli artış göstermesi, kamu çalışanlarının maaşlarının alım gücünü doğrudan etkiliyor. Peki, memur ve memur emeklilerine seyyanen zam gelecek mi, seyyanen zam yapılacak mı? 2026 memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde!

MEMURA SEYYANEN ZAM (EK ZAM) 2026

Konfederasyon temsilcisi Kahveci, yaptığı açıklamada TÜİK'in Kasım ayı verilerine dikkat çekerek memur maaşlarının reel olarak gerilediğini vurguladı.

Kasım ayında açıklanan verilerde aylık enflasyon yüzde 0,87, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak kaydedildi. Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 11,21'e yükseldi ve bu süreçte Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılan yüzde 5'lik maaş artışı tamamen eridi. Kahveci, kamu çalışanlarının alım gücünde son üç ayda 6,2 puanlık düşüş olduğunu belirterek, seyyanen zam talebinin ekonomik bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Seyyanen Zam, sadece enflasyon farkını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliklerini de azaltacak. Kahveci'nin vurguladığı gibi, "Mevcut ekonomik şartlarda kamu çalışanlarının bugünkü maaşlarla ayakta kalabilmesi mümkün değildir."

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Memur ve memur emeklilerine seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı tartışmaları 2026 bütçe görüşmeleri sırasında yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, memur ve emeklilere ek refah payı verilmesini önerdi. Kalaycı, Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payıyla desteklenmesinin uygun olacağını belirtti.

Ancak resmi olarak memur ve memur emeklilerini kapsayan seyyanen zam ile ilgili henüz bir çalışma başlatılmadı. Bu noktada konfederasyonlar ve uzmanlar, enflasyon farkının gecikmeden maaşlara yansıtılmasının, seyyanen zammın ise ücret adaletsizliğini azaltmada etkili olacağını vurguluyor.

Enflasyonun Temmuz-Kasım döneminde yüzde 11,21'e ulaşması

Memur maaşlarına Temmuz'da yapılan yüzde 5'lik artışın erimesi

Kamu çalışanlarının reel maaşlarının düşmesi

Bu tablo, seyyanen zammın artık sadece bir talep değil, ekonomik bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Maaşlarda gecikmeden uygulanacak artışlar, çalışanların alım gücünü korumak ve aynı görevi yapanlar arasındaki ücret farklarını azaltmak için kritik önemde.

SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Sosyal medyada ve ekonomi gündeminde sıkça tartışılan "seyyanen zam yapılacak mı?" sorusu, 2026 bütçe görüşmelerinde de gündeme geldi. Ancak memur ve memur emeklileri için resmi olarak yapılacak bir seyyanen zam duyurusu henüz yok.

Uzmanlar, 8. Dönem Toplu Sözleşme ve enflasyon verileri ışığında, memur maaşlarının artırılması gerektiğini belirtiyor. Seyyanen zam olmasa bile, enflasyon farkının yansıtılması ve taban maaşlara ek artış yapılması bekleniyor.

2026 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2026 yılında memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ve oluşan enflasyon farkıyla şekillenecek. 8. Dönem Toplu Sözleşme'ye göre 2026'da memur maaşlarına iki aşamalı zam uygulanacak:

Yüzde 11 (yılın ilk yarısı)

Yüzde 7 (yılın ikinci yarısı)

Ayrıca 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL'lik ek artış yapılacak. Kasım ayı itibarıyla memur ve emekli maaşları için oluşan enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak hesaplandı. Bu oran, toplu sözleşme zamları ile birleştiğinde toplam zam oranı yüzde 17,55'e ulaşıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam alıyor. Kasım verileriyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık süreç için şimdiden yüzde 11,21 oranında zam hakkı elde etti.

Bu veriler ışığında, 2026 yılında memur ve memur emeklilerinin maaşlarında kayda değer bir artış bekleniyor. Ancak enflasyonun yüksek seyri, ek zam ve refah payı taleplerinin önemini daha da artırıyor.