MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI 2026: Enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

2026 yılına ilişkin memur ve emekli maaş zamları, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Her yıl iki kez yapılan zamlar ve enflasyon farkı uygulamaları, memur ve memur emeklilerinin yanı sıra Bağ-Kur emeklileri tarafından da yakından takip ediliyor. Peki, enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? Detaylar...

ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Ocak ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, Ocak 2026 ayında enflasyon aylık %4,84 olarak kaydedildi.

Bağ-Kur emeklileri: Ocak ayında gerçekleşen bu %4,84 enflasyon farkını doğrudan zam olarak hak etmiş oldu. Bu tutar Temmuz 2026 maaşlarına yansıyacak.

Memur ve memur emeklileri: Enflasyon farkını toplu sözleşme zammına ek olarak alıyor. Ancak enflasyon farkı hak edebilmek için toplamda %5,88 oranında ek enflasyonun oluşması gerekiyor.

Enflasyon Farkı, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin verilerle birlikte kesinleşecek ve Temmuz 2026 maaşlarına eklenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri için Temmuz 2026 zammı, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı toplamından oluşacak.

Toplu sözleşme zammı: Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında %7 oranında toplu sözleşme zammı alacak.

Enflasyon Farkı : Ocak ayında gerçekleşen %4,84 enflasyon farkı, toplam zam oranına eklenecek. Ancak kesin oran, yılın geri kalan aylarının enflasyon verileriyle netleşecek.

Bu artış, hem çalışan memurların hem de emekli memurların maaşlarını önemli ölçüde etkileyecek. Memur ve emekliler, Temmuz 2026 itibarıyla maaşlarını yeniden hesaplamaya başladı.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM HESAPLAMASI

Temmuz zammının hesaplanmasında iki temel unsur bulunuyor:

Toplu sözleşme zammı: Önceden belirlenen %7 oranında artış.

Enflasyon Farkı : Ocak ayında gerçekleşen %4,84 artış ve sonraki aylardaki enflasyon verileri.

Örneğin, 10.000 TL maaş alan bir memur için Temmuz 2026 zammı:

Toplu sözleşme zammı: 10.000 × %7 = 700 TL

Enflasyon Farkı (Ocak için): 10.000 × %4,84 = 484 TL

Toplam artış: 700 + 484 = 1.184 TL (Şubat-Haziran enflasyonu eklendiğinde rakam değişecek).

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ENFLASYON FARKI

Bağ-Kur emeklileri, memur ve memur emeklilerinden farklı olarak 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam alıyor. Ocak 2026 enflasyonuna göre, Bağ-Kur emeklileri şimdiden %4,84 oranında bir artışı hak etmiş oldu. Bu artış, Temmuz 2026 maaşlarına yansıyacak ve diğer aylarda açıklanacak enflasyon oranlarıyla birlikte toplam zam kesinleşecek.