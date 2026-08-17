Milyonlarca emekli ve memurun gözü, 2027 yılının ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisindeki güncellemenin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyabilecek artış oranları yeniden hesaplandı. Peki, Memur ve emekli Ocak ayında ne kadar zam alacak? 2027 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli ve memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Detaylar haberimizde.

MEMUR VE EMEKLİ OCAK AYINDA NE KADAR ZAM ALACAK?

2027 Ocak ayında uygulanacak maaş artışlarının temel belirleyicilerinden biri 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, bu dönemde oluşacak enflasyon üzerinden hesaplanırken memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte dikkate alınacak.

Mevcut hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yüzde 8,70 ile yüzde 10,01 arasında olması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri açısından ise tahmin edilen artış oranı yüzde 6,66 ile yüzde 7,95 aralığında bulunuyor.

Bu rakamlar, 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla kesinlik kazanacak.

2027 OCAK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

2027 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen zam oranı mevcut hesaplamalarda yüzde 8,70 ile yüzde 10,01 arasında değişiyor. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yaklaşık yüzde 8,70 oranında zam alabileceği hesaplanıyor.

Enflasyonun daha yüksek gerçekleştiği senaryolarda ise maaşlarındaki artışın yüzde 10,01 seviyesine yaklaşması bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri açısından yapılan hesaplamalarda ise yüzde 6,66 ile yüzde 7,95 arasında bir artış öngörülüyor. Bu gruptaki maaş artışında toplu sözleşme zammının yanı sıra oluşacak enflasyon farkı da belirleyici olacak.

Dolayısıyla 2027 Ocak ayında uygulanacak zamların bugün itibarıyla kesinleşmiş bir oranı bulunmuyor. Hesaplamalar, mevcut enflasyon beklentileri üzerinden yapılan tahminleri gösteriyor.

KAMU İŞÇİLERİNİN OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kamu işçileri için yapılan hesaplamalarda ise ocak ayında oluşabilecek enflasyon farkının yüzde 2,70 ile yüzde 4,01 arasında olması bekleniyor.

Ancak kamu işçilerinin nihai maaş artışında toplu iş sözleşmesi hükümleri de etkili olacak. Bu nedenle hesaplanan yüzde 2,70 ile yüzde 4,01 arasındaki oran, mevcut enflasyon senaryoları üzerinden ortaya çıkan beklentiyi ifade ediyor.

2027 Ocak ayında uygulanacak artışın kesinleşmesi için ilgili döneme ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor.