MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026: Memur ve memur emeklisi maaşı 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Memur zam oranı ne kadar?

Türkiye'de milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 2026 Temmuz maaş zammı için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Açıklanacak veriyle birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve memur ile memur emeklilerinin alacağı maaş artışı da netlik kazanacak. Peki, memur ve memur emeklisi maaşı 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Memur zam oranı ne kadar? 2026 memur maaş zammı haberimizde.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026

2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak memur maaş zammı, iki temel unsurdan oluşuyor. Bunlardan ilki, yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon nedeniyle oluşan enflasyon farkı, ikincisi ise kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam hakkı.

Temmuz ayında yürürlüğe girecek maaş artışı, TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte kesinleşecek. Böylece milyonlarca kamu çalışanı ile memur emeklisi yeni maaşlarını belirleyen resmi zam oranını öğrenmiş olacak.

Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ortalama tahminine göre haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,04 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı toplam zam oranının yüzde 13,57 olması öngörülüyor.

Öte yandan ekonomi kulislerinde, mevcut beklentiler doğrultusunda memur ve emeklilere ilave bir refah payı ya da ek zam düzenlemesinin gündemde olmadığı değerlendiriliyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

6 aylık enflasyon farkı, ocak-haziran döneminde gerçekleşen tüketici enflasyonunun toplu sözleşmede belirlenen oranı aşan kısmı dikkate alınarak hesaplanıyor. Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte bu hesaplama kesinleşecek.

Farklı enflasyon senaryolarına göre oluşabilecek tablo ise şu şekilde:

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,36 olarak gerçekleşirse

Enflasyon Farkı : %6,48

Toplu sözleşme zammı: %7

Toplam memur zammı: %13,94

AA Finans beklentisi olan yüzde 1,04 gerçekleşirse

Enflasyon farkı: %6,14

Toplu sözleşme zammı: %7

Toplam zam oranı: %13,57

Kesin oran, yalnızca TÜİK tarafından açıklanacak resmi haziran ayı enflasyon verisinin ardından netleşecek.

MEMUR ZAM ORANI NE KADAR?

Resmi verilerin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin Temmuz-Aralık 2026 döneminde alacağı maaş artışı kesinleşecek.

AA Finans beklentisinin gerçekleşmesi durumunda oluşması beklenen zam oranı yüzde 13,57 olurken, haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 seviyesinde açıklanması halinde zam oranının yüzde 13,94 seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 olarak açıklanması halinde hesaplanan tahmini maaşlar şu şekilde:

Şube Müdürü (1/4): Ocak-Haziran döneminde 94.384 TL olan maaşın 107.541 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Memur (Üniversite Mezunu 9/1): 64.397 TL olan maaşın 72.373 TL'ye çıkması öngörülüyor.

Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL olan maaşın 92.540 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Öğretmen (1/4): 73.368 TL olan maaşın 83.595 TL olması hesaplanıyor.

Başkomiser (3/1): 89.214 TL olan maaşın 101.650 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Polis Memuru (8/1): 81.617 TL olan maaşın 92.994 TL'ye çıkması öngörülüyor.

Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL olan maaşın 171.395 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Hemşire (Üniversite Mezunu 5/1): 74.770 TL olan maaşın 85.192 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Mühendis (1/4): 96.211 TL olan maaşın 109.622 TL olması hesaplanıyor.

Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 66.870 TL olan maaşın 76.191 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Profesör (1/4): 135.089 TL olan maaşın 153.920 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL olan maaşın 103.193 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Vaiz (1/4): 76.653 TL olan maaşın 87.338 TL'ye çıkması bekleniyor.

Avukat (1/4): 90.000 TL olan maaşın 102.546 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Not: Bu hesaplamalar, haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 olarak gerçekleştiği varsayımına göre hazırlanmıştır. Hesaplamalara aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edilirken; bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ek ödeme kalemleri dahil edilmemiştir.