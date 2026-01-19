2026 yılı, memurlar ve memur emeklileri için maaş artışlarıyla başladı. Milyonlarca kamu çalışanı, toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 18.6 oranındaki zamla birlikte maaşlarını yükseltti. Memurların Ocak zammı 15 Ocak itibarıyla hesaplara yansıdı. Ancak Ocak ayı maaşları, yılbaşına ilişkin enflasyon farkını tam olarak yansıtmadığından 14 günlük bir fark ödemesi yapılacak. Peki, memur maaş farkı ne zaman yatacak 2026? 14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde.

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK 2026?

Memur maaş farkı ödemelerinin kesin tarihi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacak. Bu fark, memurların Ocak ayı maaşlarına ek olarak hesaplarına aktarılacak. Ödemeler, memurun maaş alma dönemine göre farklılık gösterecek. Aylık maaş alanlar, Ocak zammına karşılık gelen bir aylık farkı alacak. Üç aylık maaş alan memur emeklilerine ise Kasım-Aralık-Ocak ya da Aralık-Ocak-Şubat dönemlerine göre iki veya üç aylık fark ödemesi yapılacak.

Memurlar için yapılan zam ve taban aylık artışıyla birlikte, aile yardımı dahil en düşük memur aylığı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya yükseldi. Örneğin eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmen 73 bin 368, uzman öğretmen 81 bin 219, polis memuru 81 bin 617 ve lisans mezunu hemşire 74 bin 770 lira maaş alacak.

Bu fark ödemesi, Ocak zammının yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi itibarıyla oluştuğundan, memurların hesaplarında kısa süre içinde yer alacak.

14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memurların Ocak zammı, yılın başında yürürlüğe girdiği için yaklaşık 14 günlük bir maaş farkı oluştu. Bu fark, memur maaşlarının eski rakam üzerinden yatırılmasından kaynaklanıyor.

Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için Ocak ayında henüz zamlı maaş ödemesi yapılmadı. Bu nedenle yüzde 18.6'lık artıştan kaynaklanan fark, önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılacak. Ödemeler, emeklinin maaş alma periyoduna göre değişiklik gösterecek:

Aylık maaş alan memur emeklileri bir aylık fark alacak.

Üç aylık maaş alanlar, dönemlerine göre bir, iki veya üç aylık fark ödemesi alacak.

Örneğin, en düşük memur emeklisi maaşında yaklaşık 5 bin 100 lira tutarında artış sağlanacak. Üç aylık fark alacak emekli ise toplamda yaklaşık 15 bin 300 lira ek ödeme alacak.

Bu uygulama, hem maaş alan memurları hem de emeklileri kapsayacak şekilde düzenlendi. Zam farkı ödemesi, memur maaşlarının eski ve yeni tutarı arasındaki farkı tamamlayacak şekilde hesaplanıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKI MİKTARLARI

Ocak zammı ve taban aylık artışı sonrası, görev ve unvanlara göre memur ve memur emeklilerinin alacakları farklar şöyle şekillendi:

Müsteşar: 16.332 TL

Genel Müdür: 14.570 TL

Memur (Lisans): 6.150 TL

Öğretmen: 7.323 TL

Kaymakam: 9.911 TL

Başkomiser: 7.484 TL

Polis Memuru: 7.376 TL

Hemşire (Lisans): 7.323 TL

Mühendis: 7.323 TL

İmam-Hatip: 7.323 TL

En düşük aylık: 5.099 TL

Bu ödemeler, memurların maaşlarına ek olarak kısa süre içinde hesaplara yatırılacak ve Ocak ayında yaşanan maaş eksikliğini tamamlayacak.