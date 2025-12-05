Meltem Acet kimdir, kaç yaşında? Spiker Meltem Acet neden gözaltına alındı?

Türkiye'de medya gündemi son günlerin en çarpıcı gelişmesiyle sarsıldı. Televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden Meltem Acet, meslektaşlarıyla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Peki, Meltem Acet kimdir? Meltem Acet nereli? Meltem Acet hangi kanalda? Spiker Meltem Acet neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde!

MELTEM ACET KİMDİR?

Türkiye televizyon dünyasında uzun yıllardır tanınan isimlerden biri olan Meltem Acet, özellikle ekonomi ve haber programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Akademisyen bir ailede büyüyen Acet, eğitim hayatını tamamladıktan sonra hem finans dünyasında hem de medya sektöründe önemli görevler üstlenmiştir.

İngiltere ve ABD'de finans alanında edindiği deneyimlerin ardından Türkiye'ye dönen Acet, televizyonculuk kariyerine odaklanmıştır. Spikerlik ve sunuculuk eğitimini Diyalog İletişim'de Can Gürzap ve Arsen Gürzap gibi deneyimli isimlerden alan Acet, aynı zamanda tiyatro eğitimi alarak vücut dili ve sahne hakimiyetini geliştirmiştir.

Medya kariyerinde Fox TV'de üst düzey yöneticilik görevinde bulunan Meltem Acet, A Haber, Teve2, Artı 1 TV, TGRT Haber ve Habertürk'te ekonomi müdürlüğü ve program sunuculuğu gibi çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır. Deneyimi ve profesyonelliği, onu Türkiye'nin en tanınmış televizyon spikerlerinden biri haline getirmiştir.

MELTEM ACET KAÇ YAŞINDA?

Meltem Acet, 1 Eylül 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

MELTEM ACET NERELİ?

Ankara doğumlu olan Meltem Acet, köklü bir akademik aileden gelmektedir. Ankara'da başlayan eğitim hayatı, sonrasında yurt dışı deneyimleri ile birleşerek hem finans hem de medya alanında kendisini geliştirmesine olanak tanımıştır. Bu köken, Acet'in disiplinli ve araştırmacı yapısının temel taşlarını oluşturmuştur.

MELTEM ACET NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

2025 yılında Türkiye'de televizyon dünyasını sarsan bir gelişme yaşandı. Meltem Acet, meslektaşları Ela Rumeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayın detayları merak konusu oldu.

Söz konusu operasyon, ünlüler dünyasına yönelik yürütülen ikinci dalga uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştiği öne sürüldü. Yetkililerden henüz resmi açıklama gelmemiş olmakla birlikte, soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği belirtiliyor. Acet'in gözaltına alınması, medya ve izleyici dünyasında büyük yankı uyandırdı.

MELTEM ACET HANGİ KANALDA?

Profesyonel medya kariyerinde birçok farklı kanalda görev alan Meltem Acet, Fox TV'de üst düzey yöneticilik, A Haber, Teve2, Artı 1 TV, TGRT Haber ve Habertürk'te ekonomi programları sunmuştur. Uzun yıllar boyunca hem haber spikerliği hem de ekonomi program sunuculuğu yapması, onu Türkiye'nin önde gelen televizyon isimlerinden biri haline getirmiştir.