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Meksika Güney Afrika hangi kanalda? Meksika Güney Afrika maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Meksika Güney Afrika hangi kanalda? Meksika Güney Afrika maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Meksika Güney Afrika maçı hangi kanalda belli oldu. Meksika Güney Afrika Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Meksika Güney Afrika maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Meksika Güney Afrika maçını hangi kanal veriyor? İşte Meksika Güney Afrika maçı yayın bilgisi!

Meksika Güney Afrika Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Meksika Güney Afrika maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Meksika Güney Afrika maçını hangi kanal veriyor? İşte Meksika Güney Afrika maçı yayın bilgisi haberimizde...

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Meksika Güney Afrika maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Meksika Güney Afrika maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Meksika Güney Afrika maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyşe Gül Topyalım:

bu kanal değiştirmeleri hep son dakikada oluyo böyle işlemler başından yapılması gerekirdi nasıl olsa trt den izliyeceğiz

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Haber YorumlarıRemziye Erbay1:

sen niye şimdi paylaşıyon bunu daha erken anlatsaydınız ya herkes uydu ayarlarını önceden yapsaydı hani

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Haber YorumlarıMurat Demirci:

bence bu maç niye bu saatte yapılıyo biraz geç kalmış gibi hani sabah veya öğlen saati daha iyi olurdu trt 1 den izliyeceğim tabi ama saati biraz uygunsuz buldum

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