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Mayıs ayı enflasyonu kaç çıktı?

Mayıs ayı enflasyonu kaç çıktı?
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Mayıs ayı enflasyonu kaç çıktı sorusu ekonomi gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak ya da açıklanan enflasyon verileri, maaş zamları ve ekonomik beklentiler açısından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Mayıs ayı enflasyon oranı kaç oldu sorusu, son günlerde arama motorlarında en çok sorgulanan ekonomik veriler arasında bulunuyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte piyasalardaki etkiler ve yaşam maliyetine yansımaları da merak konusu oluyor.

MAYIS AYI ENFLASYONU KAÇ ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında aylık bazda %1,71 artarken, yıllık enflasyon %32,61 olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler, ekonomi gündeminde yakından takip edildi.

TÜFE’DE YILLIK VE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI

TÜİK verilerine göre TÜFE’de 2026 Mayıs itibarıyla bir önceki aya göre %1,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış kaydedildi. Bu rakamlar, enflasyonun yıllık bazda yüksek seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.

KONUT, GIDA VE ULAŞTIRMADA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

En yüksek ağırlığa sahip harcama gruplarında yıllık bazda en dikkat çeken artış konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,59 olarak gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,86, ulaştırmada ise %34,29 artış görüldü. Bu kalemler, enflasyon sepetindeki yükselişte belirleyici oldu.

AYLIK VERİLERDE GIDA GRUBUNDA GERİLEME

Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48’lik düşüş yaşanırken, ulaştırmada %2,03 ve konut grubunda %2,28 artış kaydedildi. Aylık değişimlerde özellikle konut ve ulaşım kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü etki oluşturdu.

ALT KALEMLERDE GENİŞ TABANLI ARTIŞ

TÜFE kapsamında yer alan 174 alt sınıfın 137’sinde artış görülürken, 28 alt sınıfta düşüş, 9 alt sınıfta ise değişim yaşanmadı. Bu tablo, fiyat artışlarının ekonominin geneline yayıldığını gösterdi.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ ARTTI

Enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi ise Mayıs ayında aylık %2,87 arttı. Bu veri, çekirdek enflasyonun da yukarı yönlü seyrini sürdürdüğüne işaret etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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