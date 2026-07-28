Masfen ne zaman işlem görecek? Masfen halka arz kaç lot verdi?

Masfen Enerji A.Ş. halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından dağıtım rakamları da belli oldu. Toplam yatırımcı sayısı, bireysel yatırımcılara düşen lot miktarı ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih açıklanırken, yatırımcıların gündeminde Masfen ne zaman işlem görecek? ve Masfen halka arz kaç lot verdi? soruları yer aldı.

MASFEN NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Masfen Enerji A.Ş. payları, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar, MASFN koduyla Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününü beklemeye başladı. Açıklanan bilgilere göre şirket payları belirtilen tarihten itibaren Yıldız Pazar'da yatırımcılarla buluşacak.

MASFEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Masfen Enerji A.Ş. halka arzında toplam 85.000.000 TL nominal değerli payın satışı tamamlandı.

Halka arz sonuçlarına göre dağıtım;

1.089.645 adet yurt içi bireysel yatırımcıya,

4.205 adet yüksek başvurulu yatırımcıya,

48 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya

olmak üzere toplam 1.093.898 yatırımcıya gerçekleştirildi.

Açıklanan sonuçlara göre bireysel yatırımcılara kişi başı yaklaşık 62 lot dağıtımı yapıldı. Bu dağıtımın karşılığı ise yaklaşık 2.832 TL olarak açıklandı.

Masfen Enerji A.Ş. tarafından paylaşılan halka arz sonuçlarıyla birlikte yatırımcı sayısı, dağıtılan lot miktarı ve payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih de netleşmiş oldu. Yatırımcılar, MASFN paylarının 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamasını bekliyor.