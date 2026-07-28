Haberler

Masfen ne zaman işlem görecek? Masfen halka arz kaç lot verdi?

Masfen ne zaman işlem görecek? Masfen halka arz kaç lot verdi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Masfen Enerji A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz kapsamında yatırımcılara dağıtılan lot miktarı ve Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih netleşirken, yatırımcılar "Masfen ne zaman işlem görecek?" ve "Masfen halka arz kaç lot verdi?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Masfen Enerji A.Ş. halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından dağıtım rakamları da belli oldu. Toplam yatırımcı sayısı, bireysel yatırımcılara düşen lot miktarı ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih açıklanırken, yatırımcıların gündeminde Masfen ne zaman işlem görecek? ve Masfen halka arz kaç lot verdi? soruları yer aldı.

MASFEN NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Masfen Enerji A.Ş. payları, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar, MASFN koduyla Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününü beklemeye başladı. Açıklanan bilgilere göre şirket payları belirtilen tarihten itibaren Yıldız Pazar'da yatırımcılarla buluşacak.

MASFEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Masfen Enerji A.Ş. halka arzında toplam 85.000.000 TL nominal değerli payın satışı tamamlandı.

Halka arz sonuçlarına göre dağıtım;

1.089.645 adet yurt içi bireysel yatırımcıya,

4.205 adet yüksek başvurulu yatırımcıya,

48 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya

olmak üzere toplam 1.093.898 yatırımcıya gerçekleştirildi.

Açıklanan sonuçlara göre bireysel yatırımcılara kişi başı yaklaşık 62 lot dağıtımı yapıldı. Bu dağıtımın karşılığı ise yaklaşık 2.832 TL olarak açıklandı.

Masfen Enerji A.Ş. tarafından paylaşılan halka arz sonuçlarıyla birlikte yatırımcı sayısı, dağıtılan lot miktarı ve payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih de netleşmiş oldu. Yatırımcılar, MASFN paylarının 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamasını bekliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı,

Asya ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı

Yeni dönem başlıyor! 39 ilçe kaymakamına okullar için talimat gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul gezisi kabusa döndü! Rus turistten 'Welcome to Türkiye' göndermesi

Bugün de utandık! İstanbul'a gelen Rus turistten manidar paylaşım
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

İran'a saldırdıktan sonra ABD'ye gitti: Zelenski'nin planı ne?

İran'a saldırıp ABD'ye gitti: En önemli önceliği bakın neymiş
Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu

Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu
Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı

Gece yarısı kavgaya tutuştular, geriye sadece kapı kolu ve saat kaldı
Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor

Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor