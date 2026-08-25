KYK yurt ücretleri 2026 ne kadar? KYK oda tiplerine göre ücretler!

YKS tercih sonuçlarının ardından farklı şehirlerde üniversite eğitimine başlayacak öğrenciler için KYK yurt başvuru süreci 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Üniversitelerin açılışı öncesinde barınma planını netleştirmek isteyen öğrenciler, yurt tiplerinin özellikleriyle birlikte yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin ücret tarifesini de yakından takip ediyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ 2026

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için uygulanacak yeni KYK yurt ücretleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Adayların karşılaştırma yapabilmesi açısından bir önceki dönemde 1. tip yurtların aylık ücreti 750 TL, 2. tip ve 3. tip yurtların aylık ücreti 850 TL olarak uygulanıyordu. Aynı tarifede 4. tip yurtların aylık ücreti 1.050 TL, 5. tip yurtların aylık ücreti 1.150 TL ve 6. tip yurtların aylık ücreti ise 1.250 TL seviyesindeydi. Bu rakamlar önceki döneme ait olup 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için kesinleşmiş yeni tarife henüz duyurulmadı.

Yeni dönemde uygulanacak kesin KYK yurt ücretleri ile güvence bedeli yani depozito miktarının, başvuru değerlendirme ve yerleştirme sonuçlarıyla birlikte açıklanması bekleniyor. KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00'da başlarken öğrenciler işlemlerini e-Devlet platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan başvuru takvimine göre süreç 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

KYK YURT TİPLERİ

KYK yurtları fiziki yapıları, odalarda kalan öğrenci sayısı ve sağlanan imkânlara göre 1. tipten 6. tipe kadar farklı kategorilere ayrılıyor. 1. tip ve 2. tip yurtlarda odalar genellikle 6 ila 8 öğrencinin kalabileceği şekilde düzenleniyor. Bu yurtlarda öğrencilerin temel barınma ve güvenlik ihtiyaçlarının yanı sıra sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ihtiyaçları da karşılanıyor. 3. tip ve 4. tip yurtlarda ise odada kalan öğrenci sayısı odanın büyüklüğüne bağlı olarak 2 ile 4 kişi arasında değişiyor. Bu odalarda çalışma masası ve buzdolabı bulunurken bazı yurtlarda kitaplık da yer alabiliyor.

5. tip ve 6. tip KYK yurtları ise oda düzeni ve sunulan imkânlar bakımından diğer yurt tiplerinden ayrılıyor. Bu kategorilerdeki odalar 1, 2 veya 3 kişilik olabiliyor ve banyo ile tuvalet her odanın kendi içerisinde bulunuyor. 3. tip ve 4. tip yurtlarda banyo ve tuvaletlerin ortak kullanım alanında bulunabildiği belirtilirken 5. ve 6. tipte bu alanlar doğrudan odanın içerisinde yer alıyor. Yurt tipleri arasındaki farklılıklar oda kapasitesi, fiziki yapı ve öğrencilerin kullanımına sunulan imkânlara göre belirleniyor.