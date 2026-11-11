KYK taahhütname onayı ne zamana kadar yapılır, KYK taahhütname onayı ne zaman sona eriyor?

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KYK burs ve kredi taahhütname onayı için son gün bugün, 11 Kasım 2026 Çarşamba. Yurt içindeki öğrenciler, onay işlemini bugün saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlamak zorunda. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için ise son tarih 5 Aralık 2026 Cumartesi saat 23.59. Taahhütname onayını süresi içinde yapmayan öğrencilerin burs ve kredi hakları iptal edilecek. İşte KYK taahhütname onayına ilişkin merak edilenler.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

Yurt içindeki öğrenciler, KYK burs ve kredi taahhütname onayını 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar yapabilecek. Yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı öğrenciler ise onay işlemlerini 5 Aralık 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

KYK taahhütname onay süresi, yurt içindeki öğrenciler için bugün saat 23.59'da sona erecek. Son günde e-Devlet sisteminde yoğunluk yaşanabileceği için öğrencilerin işlemlerini son saatlere bırakmamaları öneriliyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK taahhütname onayı e-Devlet üzerinden şu adımlarla yapılabiliyor:

1. e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapın.

2. Gençlik ve Spor Bakanlığı menüsündeki "Burs/Kredi Taahhütname Onayı" ekranını açın.

3. Kişisel ve öğrenim bilgilerinizi kontrol edin.

4. Taahhütname metnini okuyarak onaylayın.

5. İşlemin "başarılı" uyarısıyla tamamlandığını kontrol edin.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER NASIL ONAY VERECEK?

15-18 yaş arasındaki öğrencilerin taahhütname onayı için önce anne ya da babalarının kendi e-Devlet hesaplarından veli onayı vermesi gerekiyor. Veli onayının ardından öğrenciler taahhütnameyi kendi e-Devlet hesaplarından onaylayabiliyor. 15 yaşından küçük öğrencilerin ya da ebeveyni hayatta olmayan öğrencilerin ise yasal vasileriyle birlikte kimlik belgesi ve mahkeme vasilik kararıyla en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ya da yurt müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, e-Devlet üzerinden taahhütname onayı verdikten sonra Türkiye'de ikamet eden bir kefil aracılığıyla noter onaylı kefaletname düzenletmek zorunda. Belgelerin 5 Aralık 2026'ya kadar teslim edilmesi gerekiyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI YAPILMAZSA NE OLUR?

KYK taahhütname onayını süresi içinde yapmayan öğrencilerin burs ve kredi tahsis hakları iptal ediliyor. Onay vermeyen öğrencilere burs ya da kredi ödemesi yapılmıyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. İlk kez burs ya da kredi alacak öğrencilere, eğitim öğretim yılının başladığı ekim ayından itibaren ödeme yapılıyor. Geçen yıl ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında yapılmış ve ekim ile kasım aylarını kapsamıştı.

KYK BURSU KAÇ TL?

2026 yılı için geçerli KYK burs ve kredi tutarları şöyle:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

KYK ÖDEMELERİ HANGİ GÜNLERDE YATIYOR?

KYK burs ve kredi ödemeleri, her ay T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılıyor:

Son hanesi 0 olanlar: Ayın 6'sı

Son hanesi 2 olanlar: Ayın 7'si

Son hanesi 4 olanlar: Ayın 8'i

Son hanesi 6 olanlar: Ayın 9'u

Son hanesi 8 olanlar: Ayın 10'u