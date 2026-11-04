KYK burs sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

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2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 12-16 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Öğrenciler, burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için “KYK burs sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?” sorularına yanıt arıyor.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığının resmî duyurusu henüz netlik kazanmadı. Öğrenciler, sonuçların ilan edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.

2026-2027 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB tarafından sonuçların ilan edileceği gün ve saate ilişkin kesin bir takvim paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle 2026-2027 dönemi sonuçlarının da kasım ayının ilk haftasında duyurulabileceği değerlendiriliyor. Ancak geçen yılın takvimi, bu yıl için kesin açıklanma tarihi anlamına gelmiyor.

KYK BURS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Öğrenciler, geçen yıl sonuçların 4 Kasım'da ilan edilmesi nedeniyle bugün yapılabilecek açıklamaları yakından takip ediyor. Ancak GSB tarafından bugün sonuçların açıklanacağına dair doğrulanmış bir tarih veya saat bilgisi paylaşılmış değil. Yeni bir duyuru yapılması halinde sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Öğrencilerin sonuç ekranına ulaşmak için şu adımları takip etmesi gerekiyor:

e-Devlet KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranını açın.

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

Gençlik ve Spor Bakanlığının burs/öğrenim kredisi başvuru sonucu hizmetini seçin.

Başvuru sonucunuzun ekrana gelmesini bekleyin.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığının resmî sonuç sayfası üzerinden de sorgulama ekranına ulaşılabiliyor.

2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılı boyunca geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, öğrencilerin eğitim seviyelerine göre şöyle:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

2027 yılında uygulanacak burs ve öğrenim kredisi tutarları ise henüz açıklanmadı. Yeni miktarların ilgili resmî duyuruyla netleşmesi bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. İlk ödemelerin, sonuçların duyurulması ve hak kazanan öğrencilerin taahhütname işlemlerini tamamlamasının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor.