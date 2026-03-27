Kosova Türkiye muhtemel 11! Maç kadrosunda kimler var?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda final eşleşmesi belli oldu. Türkiye, Kosova ile karşılaşacağı mücadelede Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak play-off final karşılaşması, 31 Mart Salı günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadele, Kosova’nın ev sahipliğinde oynanacak ve iki takım da Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak.

Karşılaşma futbolseverler tarafından TV8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak takip edilebilecek. Tek maç üzerinden oynanacak bu finalde kazanan ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

KOSOVA TÜRKİYE MUHTEMEL 11

A Milli Futbol Takımı’nın sahaya çıkması beklenen kadrosu, son olarak Romanya karşısında görev alan isimler üzerinden şekilleniyor. Kalede Uğurcan Çakır’ın yer alması beklenirken, savunma hattında Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’nun görev yapması öngörülüyor. (Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumuna maç günü bakılarak karar verilecek.)

Orta sahada İsmail Yüksek/Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu’nun forma giymesi beklenirken, hücum hattında Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu’nun yer alması planlanıyor.

Teknik ekibin oyuncuların sakatlık durumlarına göre kadroda 1-2 oyuncuda değişiklik yapabileceği ifade ediliyor.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇ KADROSU

A Milli Takım'ın Romanya ve Kosova maçları için açıkladığı aday kadroda şu futbolcular yer alıyordu:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)