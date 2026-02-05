Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 18.00'de çalacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. İşte ayrıntılar...

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Kocaelispor - Beşiktaş maç kadroları ise şöyle:

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Dijksteel, Balogh, Ahmet Oğuz, Linetty, Show, Keita, Rivas, Petkovic, Can Keleş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Cerny, Jota, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok.

Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kalacak.