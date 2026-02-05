Haberler

Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?
Güncelleme:
Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu! Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda bu akşam Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. İşte Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu ve detaylar...

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 18.00'de çalacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. İşte ayrıntılar...

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Kocaelispor - Beşiktaş maç kadroları ise şöyle:

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Dijksteel, Balogh, Ahmet Oğuz, Linetty, Show, Keita, Rivas, Petkovic, Can Keleş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Cerny, Jota, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok.

Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

